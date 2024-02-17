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Группа Антитіла считает, что Украина не должна участвовать в Евровидении во время войны

17 февраля 2024 13:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Группа Антитіла считает, что Украина не должна участвовать в Евровидении во время войны
Группа Антитела. Фото: instagram.com/antytila_official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская группа Антитіла считает неуместным тратить деньги на Евровидение. По их мнению, все средства должны быть направлены на нужды армии.

Об этом они заявили в интервью для HOCHU.ua .

Антитіла против участия Украины на Евровидении 2025

Украинская группа Антитела выразила свое мнение по поводу расходования средств на участие в песенном конкурсе Евровидения. Они считают это неправильным во время войны.

"Недавно у нас с товарищем поднимался вопрос, как объяснять европейцам и тем, кто поддерживает Украину, что мы столько денег будем отправлять от нашей страны на "Евровидение". Возможно, стоило отказаться участвовать. И сказать: "Видите, мы на всем экономим, поскольку мы нуждаемся в средствах на снаряды", — рассказывает соучредитель группы и музыкант Сергей Вусик.

Фронтмен Тарас Тополя также считает, что в следующем году не стоит участвовать. Однако он похвалил alyona alyona и Jerry Heil и их выступление.

"Девушки выиграли — молодцы, пусть едут представлять. Что уж сейчас говорить? Но в следующем году действительно надо подумать, что, возможно, нам стоит сэкономить. И хорошо, что мы можем отправлять от Украины, что государство есть, из которого можно отправлять", — высказал свое мнение Тополь.

Ранее Антитела выпустили новый клип, в котором Тополя полетел в космосе.

Также фронтмен группы скоро выпустит общую песню вместе со звездной женой.

Евровидение
война
музыка
деньги
Тарас Тополя
Антитіла
украинские звезды

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