Группа Антитіла считает, что Украина не должна участвовать в Евровидении во время войны
Украинская группа Антитіла считает неуместным тратить деньги на Евровидение. По их мнению, все средства должны быть направлены на нужды армии.
Об этом они заявили в интервью для HOCHU.ua .
Антитіла против участия Украины на Евровидении 2025
Украинская группа Антитела выразила свое мнение по поводу расходования средств на участие в песенном конкурсе Евровидения. Они считают это неправильным во время войны.
"Недавно у нас с товарищем поднимался вопрос, как объяснять европейцам и тем, кто поддерживает Украину, что мы столько денег будем отправлять от нашей страны на "Евровидение". Возможно, стоило отказаться участвовать. И сказать: "Видите, мы на всем экономим, поскольку мы нуждаемся в средствах на снаряды", — рассказывает соучредитель группы и музыкант Сергей Вусик.
Фронтмен Тарас Тополя также считает, что в следующем году не стоит участвовать. Однако он похвалил alyona alyona и Jerry Heil и их выступление.
"Девушки выиграли — молодцы, пусть едут представлять. Что уж сейчас говорить? Но в следующем году действительно надо подумать, что, возможно, нам стоит сэкономить. И хорошо, что мы можем отправлять от Украины, что государство есть, из которого можно отправлять", — высказал свое мнение Тополь.
Ранее Антитела выпустили новый клип, в котором Тополя полетел в космосе.
Также фронтмен группы скоро выпустит общую песню вместе со звездной женой.
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