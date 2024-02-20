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Тарас Тополя рассказал, готов ли вернуться на фронт

20 февраля 2024 22:38
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Тарас Тополя рассказал, готов ли вернуться на фронт
Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя. Фото: Instagram/antytila_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

С первых дней полномасштабной войны участники группы "Антитіла" защищали Украину на Харьковском направлении. Фронтмен коллектива Тарас Тополя прокомментировал, готов ли он вернуться на фронт.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Ти Київ".

Тарас Тополя о возвращении на фронт

В конце августа 2022-го, распоряжением тогда еще Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, музыканты были откомандированы в Киев из зоны боевых действий. Сейчас они дают благотворительные концерты и собирают деньги на армию. Впрочем, уверяет Тополя, он готов вернуться на фронт.

"Да готов, если Главнокомандующий выдаст приказ, что "Антитіла" должны вернуться в 130 батальон. Но я откровенно и неоднократно говорил, что возвращаться туда я бы не хотел. Мы вне фронта делаем много важных дел для фронта", — рассказал Тарас.

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Участники группы "Антитіла". Фото: Instagram/antytila_official

Журналисты издания "Ти Київ" отметили, что некоторые украинцы упрекают группу "Антитіла" в активных гастролях. Мол, таким образом коллектив якобы пиарится на военной теме. Тополя отметил, что он лично познакомит тех, кто так говорит, с командиром 130-го батальона.

"Он расскажет, как "Антитіла" пиарились и сколько раз едва не погибли во время выполнения боевых задач. Мы — парамедики и выполняли нашу военную работу так, как это было нужно. Мы вытаскивали наших побратимов, к счастью, живыми, ранеными, но живыми. Мы были под минометными, артиллерийскими обстрелами и из стрелкового оружия", — отметил Тарас.

Напомним, ранее мы писали, что участники группы "Антитіла" считают неуместным участие Украины в песенном конкурсе "Евровидение" во время войны. Также мы рассказывали, что Тарас Тополя высказался об уклоняющихся от мобилизации.

военные
Тарас Тополя
Антитіла
украинские звезды
мобилизация
фронт

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