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Гурт Антитіла обмінявся подарунками з прем'єр-міністеркою Італії

24 лютого 2024 20:28
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Гурт Антитіла обмінявся подарунками з прем'єр-міністеркою Італії
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і Тарас Тополя. Фото: instagram.com/antytila_official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український гурт "Антитіла" подарував прем’єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні особливий подарок. Вона натомість нагородила музикантів відзнакою.

Про це повідомили на офіційній сторінці гурту.

"Антитіла" подарували Джорджі Мелоні свою пісню

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні особисто зустрілася з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і Тарас Тополя. Фото: instagram.com/antytila_official
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і Тарас Тополя. Фото: instagram.com/antytila_official

Музикант подякував політикині за її прихильність до їхньої творчості і подарував вініловий програвач з платівкою з її улюбленої пісні.

"Сьогодні, у другу річницю повномасштабного вторгнення, Джорджа Мелоні відвідала Україну. Привезла підтримку Україні й не лише на словах! Користуючись нагодою, "Антитіла" також вирішили зробити подарунок великому другу України. Вініловий програвач італійського виробництва із українською душею – платівкою MLNL, яка містить запис пісні "Фортеця Бахмут". Адже італійське залізо + українська хоробрість = непереможне поєднання", — написав гурт.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і Тарас Тополя. Фото: instagram.com/antytila_official
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і Тарас Тополя. Фото: instagram.com/antytila_official

Натомість Джорджа Мелоні нагородила "Антитіла" почесною відзнакою з італійським написом, який перекладається як "Ми віддаємо душу й тіло за нашу свободу".

Відзнака для "Антитіл". Фото: instagram.com/antytila_official
Відзнака для гурту. Фото: instagram.com/antytila_official

Раніше Тарас Тополя зізнався, коли повернеться на фронт.

Також музикант розповів про долю артистів під час війни.

Італія
музика
нагорода
Тарас Тополя
Антитіла
2 роки війни

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