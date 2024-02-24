Гурт Антитіла обмінявся подарунками з прем'єр-міністеркою Італії
Український гурт "Антитіла" подарував прем’єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні особливий подарок. Вона натомість нагородила музикантів відзнакою.
Про це повідомили на офіційній сторінці гурту.
"Антитіла" подарували Джорджі Мелоні свою пісню
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні особисто зустрілася з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.
Музикант подякував політикині за її прихильність до їхньої творчості і подарував вініловий програвач з платівкою з її улюбленої пісні.
"Сьогодні, у другу річницю повномасштабного вторгнення, Джорджа Мелоні відвідала Україну. Привезла підтримку Україні й не лише на словах! Користуючись нагодою, "Антитіла" також вирішили зробити подарунок великому другу України. Вініловий програвач італійського виробництва із українською душею – платівкою MLNL, яка містить запис пісні "Фортеця Бахмут". Адже італійське залізо + українська хоробрість = непереможне поєднання", — написав гурт.
Натомість Джорджа Мелоні нагородила "Антитіла" почесною відзнакою з італійським написом, який перекладається як "Ми віддаємо душу й тіло за нашу свободу".
Раніше Тарас Тополя зізнався, коли повернеться на фронт.
Також музикант розповів про долю артистів під час війни.
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