Группа Антитела обменялась подарками с премьер-министром Италии
Украинская группа Антитела подарила премьер-министру Италии Джорджи Мелони особый подарок. Также она наградила музыкантов отличием.
Об этом сообщили на официальной странице группы.
Антитела подарили Джорджи Мэлони свою песню
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично встретилась с фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополя.
Музыкант поблагодарил политика за ее привязанность к их творчеству и подарил виниловый проигрыватель с пластинкой ее любимой песни.
"Сегодня, во вторую годовщину полномасштабного вторжения, Джорджа Мелони посетила Украину. Привезла поддержку Украине и не только на словах! Пользуясь случаем, Антитела также решили сделать подарок великому другу Украины. Виниловый проигрыватель итальянского производства с украинской душой — пластинкой "MLNL", которая содержит запись песни "Фортеця Бахмут". Ведь итальянское железо + украинская храбрость = непобедимое сочетание", — написала группа.
Джорджа Мелони наградила Антитела почетным знаком отличия с итальянской надписью, которая переводится, как "мы отдаем душу и тело за нашу свободу".
Ранее Тарас Тополь признался, когда вернется на фронт.
Также музыкант рассказал о судьбе артистов во время войны.
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