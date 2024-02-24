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Группа Антитела обменялась подарками с премьер-министром Италии

24 февраля 2024 20:28
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Группа Антитела обменялась подарками с премьер-министром Италии
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Тарас Тополя. Фото: instagram.com/antytila_official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская группа Антитела подарила премьер-министру Италии Джорджи Мелони особый подарок. Также она наградила музыкантов отличием.

Об этом сообщили на официальной странице группы.

Антитела подарили Джорджи Мэлони свою песню

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично встретилась с фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополя.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и Тарас Тополь. Фото: instagram.com/antytila_official
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Тарас Тополя. Фото: instagram.com/antytila_official

Музыкант поблагодарил политика за ее привязанность к их творчеству и подарил виниловый проигрыватель с пластинкой ее любимой песни.

"Сегодня, во вторую годовщину полномасштабного вторжения, Джорджа Мелони посетила Украину. Привезла поддержку Украине и не только на словах! Пользуясь случаем, Антитела также решили сделать подарок великому другу Украины. Виниловый проигрыватель итальянского производства с украинской душой — пластинкой "MLNL", которая содержит запись песни "Фортеця Бахмут". Ведь итальянское железо + украинская храбрость = непобедимое сочетание", — написала группа.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и Тарас Тополь. Фото: instagram.com/antytila_official
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Тарас Тополя. Фото: instagram.com/antytila_official

Джорджа Мелони наградила Антитела почетным знаком отличия с итальянской надписью, которая переводится, как "мы отдаем душу и тело за нашу свободу".

Отличие для "Антител". Фото: instagram.com/antytila_official
Награда для группы. Фото: instagram.com/antytila_official

Ранее Тарас Тополь признался, когда вернется на фронт.

Также музыкант рассказал о судьбе артистов во время войны.

Италия
музыка
награда
Тарас Тополя
Антитіла
2 года войны

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