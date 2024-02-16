Єфросиніна показала архівне фото своєї доньки, яка уникає публічності
Українська телеведуча Маша Єфросиніна привітала свою доньку з 20-ти річчям. Вона пригадала, якою Нану була в дитинстві.
Зірка поділилась почуттями в instagram.
Маша Єфросиніна привітала доньку Нану з Днем народження
Телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна ніжно привітала свою старшу доньку з Днем народження. Її Нані сьогодні виповнилось 20 років.
"Цей день настав: Нані виповнилося двадцять і я "відправилася у подорож" по спогадах від її народження й до сьогодні... Скільки ж всього було. Скільки ми з цією дівчинкою пережили. Як я затамовую подих, роздивляючись її зараз, такою, якою вона стала. I мене зараз просто криє... Чи то вік, чи то нерви вже в біса поплавило... Чи ще щось... Але досить нове для мене. Сльози течуть й течуть", — поділилась почуттями зірка.
Телеведуча зізналась, що їй важко усвідомлювати дорослішання доньки. Вона відчуває, що Нана же виросла і тепер не потребує піклування від матері так сильно, як раніше.
"Зараз моя донька входить в етап, де будуватиме своє життя самостійно, спираючись на те, що я змогла або не змогла
вкласти в неї. Тепер я стаю просто мамою, яка буде спостерігати з її шляхом, і намагатися бути поруч, коли вона мене потребуватиме..." — написала Єфросиніна.
Донька Єфросиніної Нана не любить медійність і залишається поза публічним життям. Дівчина зовнішньо схожа на свою зіркову маму.
Раніше Єфросиніна публічно зізналась, що ображена на свого чоловіка-військового. Також вона поділилась історією їхнього кохання.
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