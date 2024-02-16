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Єфросиніна показала архівне фото своєї доньки, яка уникає публічності

16 лютого 2024 12:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Єфросиніна показала архівне фото своєї доньки, яка уникає публічності
Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська телеведуча Маша Єфросиніна привітала свою доньку з 20-ти річчям. Вона пригадала, якою Нану була в дитинстві.

Зірка поділилась почуттями в instagram.

Маша Єфросиніна привітала доньку Нану з Днем народження

Телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна ніжно привітала свою старшу доньку з Днем народження. Її Нані сьогодні виповнилось 20 років. 

"Цей день настав: Нані виповнилося двадцять і я "відправилася у подорож" по спогадах від її народження й до сьогодні... Скільки ж всього було. Скільки ми з цією дівчинкою пережили. Як я затамовую подих, роздивляючись її зараз, такою, якою вона стала. I мене зараз просто криє... Чи то вік, чи то нерви вже в біса поплавило... Чи ще щось... Але досить нове для мене. Сльози течуть й течуть", — поділилась почуттями зірка.

Телеведуча зізналась, що їй важко усвідомлювати дорослішання доньки. Вона відчуває, що Нана же виросла і тепер не потребує піклування від матері так сильно, як раніше.

"Зараз моя донька входить в етап, де будуватиме своє життя самостійно, спираючись на те, що я змогла або не змогла
вкласти в неї. Тепер я стаю просто мамою, яка буде спостерігати з її шляхом, і намагатися бути поруч, коли вона мене потребуватиме..." — написала Єфросиніна.

Сторіз Маші Єфросиніної
Сторіз Маші Єфросиніної. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Донька Єфросиніної Нана не любить медійність і залишається поза публічним життям. Дівчина зовнішньо схожа на свою зіркову маму.

Раніше Єфросиніна публічно зізналась, що ображена на свого чоловіка-військового. Також вона поділилась історією їхнього кохання.

родина
Маша Єфросініна
телебачення
українські зірки
донька

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