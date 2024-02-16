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Ефросинина показала архивное фото своей дочери, которая избегает публичности

16 февраля 2024 12:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Ефросинина показала архивное фото своей дочери, которая избегает публичности
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поздравила свою дочь с 20-летием. Она вспомнила, какая Нана была в детстве.

Звезда поделилась чувствами в instagram.

Маша Ефросинина поздравила дочь Нану с Днем рождения

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина нежно поздравила свою старшую дочь с Днем рождения. Ее Нане сегодня исполнилось 20 лет.

"Этот день настал: Нане исполнилось двадцать и я "отправилась в путешествие" по воспоминаниям от ее рождения и до сегодняшнего дня... Сколько же всего было. Сколько мы с этой девочкой пережили. Как я сдерживаю дыхание, рассматривая ее сейчас, такой, какой она стала. И меня сейчас просто кроет... То ли возраст, то ли нервы уже чертовски поплавило... Или еще что-то... Но достаточно новое для меня. Слезы текут и текут" , — поделилась чувствами звезда.

Телеведущая призналась, что ей трудно осознавать взросление дочери. Она чувствует, что Нана же выросла и теперь не нуждается в заботе от матери так сильно, как раньше.

"Сейчас моя дочь входит в этап, где будет строить свою жизнь самостоятельно, делая упор на то, что я смогла или не смогла
уложить в нее. Теперь я становлюсь просто мамой, которая будет наблюдать за ее путем, и пытаться быть рядом, когда она будет во меня нуждаться..." — написала Ефросинина.

Сторез Маши Ефросининой
Сторез Маши Ефросининой. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Дочь Ефросининой Нана не любит медийность и остается вне публичной жизни. Девушка внешне похожа на свою звездную маму.

Ранее Ефросинина публично призналась, что обижена на мужа-военного. Также она поделилась историей их любви.

семья
Маша Ефросинина
телевидение
украинские звезды
дочь

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