Єва Лонгорія зніметься у серіалі з Селеною Гомес та Меріл Стріп

Американська акторка Єва Лонгорія. Фото: Instagram/evalongoria

Голлівудська акторка Єва Лонгорія зніметься у четвертому сезоні популярного серіалу "Вбивства в одній будівлі" від Hulu. Головні ролі в ньому грають оскароносна зірка Меріл Стріп та співачка Селена Гомес.

Про це повідомляє видання Deadline.

Єва Лонгорія в серіалі "Вбивства в одній будівлі"

Виконавиця ролі Габріель Соліс у шоу "Відчайдушні домогосподарки" доєдналась до акторського складу популярного серіалу. Президент Disney Television Group Крейг Ервіч заявив, що тріо головних героїв у новому сезоні опиняться в Лос-Анджелесі. Вони будуть розслідувати вбивство одного з дублерів. Героїня Лонгорії стане ключовою особою цієї історії.

Яка саме роль дістанеться 48-річній Лонгорії продюсери поки не розповідають. Творці шоу не розкривають і детальний сюжет майбутніх епізодів. Втім відомо, що глядачі знову побачать Меріл Стріп в образі Лоретти Деркін. Крім того, до акторського складу шоу приєднається Моллі Шеннон, яка відома, зокрема, за серіалом "Білий лотос".

Перший сезон серіалу "Вбивства в одній будівлі" вийшов на екрани у серпні 2021 року. Шоу отримало номінацію на "Золотий глобус".

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