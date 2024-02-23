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Ева Лонгория снимется в сериале с Селеной Гомес и Мерил Стрип

23 февраля 2024 06:36
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Ева Лонгория снимется в сериале с Селеной Гомес и Мерил Стрип
Американская актриса Ева Лонгория. Фото: Instagram/evalongoria
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голливудская актриса Ева Лонгория снимется в четвертом сезоне популярного сериала "Убийства в одном здании" от Hulu. Главные роли в нем играют оскароносная звезда Мэрил Стрип и певица Селена Гомес.

Об этом сообщает издание Deadline.

Ева Лонгория в сериале "Убийства в одном здании"

Исполнительница роли Габриэль Солис в шоу "Отчаянные домохозяйки" присоединилась к актерскому составу популярного сериала. Президент Disney Television Group Крэйг Эрвич заявил, что трио главных героев в новом сезоне окажутся в Лос-Анджелесе. Они будут расследовать убийство одного из дублеров. Героиня Лонгории станет ключевым лицом этой истории.

Какая именно роль достанется 48-летней Лонгории, продюсеры пока не рассказывают. Создатели шоу не раскрывают и подробный сюжет будущих эпизодов. Впрочем, известно, что зрители снова увидят Мерил Стрип в образе Лоретты Деркин. Кроме того, к актерскому составу шоу присоединится Молли Шеннон, известная, в частности, по сериалу "Белый лотос".

Первый сезон сериала "Убийства в одном здании" вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на "Золотой глобус".

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Леся Никитюк назвала свои любимые украинские сериалы. Также мы рассказывали, что фильм "Дюна 2" дебютировал с высокими рейтингами от кинокритиков.

кино
сериал
Селена Гомес
зарубежные звезды
Ева Лонгория

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