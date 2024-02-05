Ірина Фаріон публічно образила переможців Нацвідбору Євробачення-2024
Українська мовознавиця Ірина Фаріон висміяла реперку alyona alyona. Також вона вважає Євробачення нікчемним шоу.
Про це вона розповіла в своєму Telegram.
Фаріон висміяла Jerry Heil та alyona alyona
Українська мовознавиця і скандальна викладачка Ірина Фаріон висміяла переможців Нацвідбору у своєму Facebook. Її профіль був заблокований після насмішки над артистами.
Також вона розповіла, що абсолютно не сприймає пісенний конкурс. Для неї це все певне нікчемство.
"Панове! На ФБ знову заблокована через критику двох бабер з гібридним виттям. Просто запитала: "Що таке альона? Хто зна?". Вкрай негативно ставлюся до цього пісенного евронікчемства", — написала Фаріон.
Раніше букмекери розповіли, хто переможе на Євробаченні.
Також MÉLOVIN спочатку заявив про нечесне голосування, а потім привітав артисток alyona alyona і Jerry Heil з перемогою.
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