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Ірина Фаріон публічно образила переможців Нацвідбору Євробачення-2024

5 лютого 2024 15:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Ірина Фаріон публічно образила переможців Нацвідбору Євробачення-2024
Ірина Фаріон. Фото: Руслан Пилипчук/Конкурент.
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська мовознавиця Ірина Фаріон висміяла реперку alyona alyona. Також вона вважає Євробачення нікчемним шоу.

Про це вона розповіла в своєму Telegram.

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Фаріон висміяла Jerry Heil та alyona alyona

Українська мовознавиця і скандальна викладачка Ірина Фаріон висміяла переможців Нацвідбору  у своєму Facebook. Її профіль був заблокований після насмішки над артистами.

Профіль Ірини Фаріон заблокували. Фото: скріншот
Профіль Ірини Фаріон заблокували. Фото: скріншот

Також вона розповіла, що абсолютно не сприймає пісенний конкурс. Для неї це все певне нікчемство.

"Панове! На ФБ знову заблокована через критику двох бабер з гібридним виттям. Просто запитала: "Що таке альона? Хто зна?". Вкрай негативно ставлюся до цього пісенного евронікчемства", — написала Фаріон.

Раніше букмекери розповіли, хто переможе на Євробаченні.

Також MÉLOVIN спочатку заявив про нечесне голосування, а потім привітав артисток alyona alyona і Jerry Heil з перемогою.

Євробачення
скандал
Alyona Alyona
Україна
Jerry Heil
співачка
Ірина Фаріон

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