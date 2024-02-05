Ирина Фарион публично оскорбила победителей Нацотбора Евровидения-2024
Украинский языковед Ирина Фарион высмеяла артистку alyona alyona. Также она считает Евровидение никчемным шоу.
Об этом она рассказала в своем Telegram.
Фарион высмеяла Jerry Heil и alyona alyona
Украинский языковед и скандальная преподавательница Ирина Фарион высмеяла победителей Нацотбора в своем Facebook. Ее профиль был заблокирован после насмешки над артистами.
Также она рассказала, что совершенно не воспринимает песенный конкурс. Для нее это все явное ничтожество.
"Господа! На ФБ снова заблокирована из-за критики двух бабер с гибридным воем. Просто спросила: "Что такое Алена? Кто знает?" Крайне негативно отношусь к этому песенному евроникчемству", — написала Фарион.
Ранее букмекеры рассказали, кто победит на Евровидении.
Также MÉLOVIN сначала заявил о нечестном голосовании, а затем поздравил артисток alyona alyona и Jerry Heil с победой.
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