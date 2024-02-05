Ирина Фарион публично оскорбила победителей Нацотбора Евровидения-2024

Ирина Фарион. Фото: Руслан Пилипчук/Конкурент.

Украинский языковед Ирина Фарион высмеяла артистку alyona alyona. Также она считает Евровидение никчемным шоу.

Об этом она рассказала в своем Telegram.

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Украинский языковед и скандальная преподавательница Ирина Фарион высмеяла победителей Нацотбора в своем Facebook. Ее профиль был заблокирован после насмешки над артистами.

Профиль Ирины Фарион заблокирован. Фото: скриншот

Также она рассказала, что совершенно не воспринимает песенный конкурс. Для нее это все явное ничтожество.

"Господа! На ФБ снова заблокирована из-за критики двух бабер с гибридным воем. Просто спросила: "Что такое Алена? Кто знает?" Крайне негативно отношусь к этому песенному евроникчемству", — написала Фарион.

Ранее букмекеры рассказали, кто победит на Евровидении.

Также MÉLOVIN сначала заявил о нечестном голосовании, а затем поздравил артисток alyona alyona и Jerry Heil с победой.