MÉLOVIN швидко змінив думку щодо alyona alyona і Jerry Heil

Співак MÉLOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

MÉLOVIN, який ще 4 лютого ввечері розповідав, що вважає перемогу alyona alyona і Jerry Heil на Нацвідборі Євробачення нечесною, привітав виконавиць з заслуженою перемогою. Це сталося після того, як alyona alyona похвалила його конкурсну пісню у своїх сторіс.

Привітання співачок опублікував в Instagram.

Читайте також:

Слухав переможну пісню на повторі

alyona alyona у своєму Instagram вирішила розповісти про кожного з учасників Євробачення і своє ставлення до них. Щодо MÉLOVIN згадала про їхні сумісні виступи і розповіла, що його конкурсна пісня це просто хіт!

Скриншот зі сторіс alyona alyona

Після цього співак, який раніше висловив думку, що продюсерський лейбл, з яким співпрацює alyona alyona, купив участь дуету на Євробаченні, написав допис, у якому привітав дівчат з заслуженою перемогою і побажав їм удачі.

"Щиро бажаю переможцям гідно представити нашу країну на європейській сцені. Розірвати та завоювати слухача! Бо як я і казав в кожному інтервʼю, їх пісня - це раз**б! І я слухав її на повторі! Тому шановні коментатори, ваші спроби одягнути на мене сорочку жертви яка не вміє програвати, виглядають досить дивно. У мене є зерно сумніву стосовно голосування але аж НІЯК не до наших переможниць", — написав співак.

Він додав, що не відмовляється у своїх сумнівах щодо оцінювання журі і збоях у Дії, тобто фактично він все ще підозрює переможниць у шахрайстві, проте у той самий час вважає їхню пісню і їх самих гідними перемоги.

Проте alyona alyona подякувала виконавцю за його слова і побажання.

MÉLOVIN також розповів, що збирається видихнути після конкурсу і повернутися до роботи, адже на нього чекає багато релізів та концертів.

Нагадаємо, alyona alyona і Jerry Heil відповіли на закиди щодо нечесного голосування.

Також ми писали, що MÉLOVIN підозрює Jerry Heil і alyona alyona у нечесній перемозі.