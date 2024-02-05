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MÉLOVIN швидко змінив думку щодо alyona alyona і Jerry Heil

5 лютого 2024 12:55
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
MÉLOVIN швидко змінив думку щодо alyona alyona і Jerry Heil
Співак MÉLOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

MÉLOVIN, який ще 4 лютого ввечері розповідав, що вважає перемогу alyona alyona і Jerry Heil на Нацвідборі Євробачення нечесною, привітав виконавиць з заслуженою перемогою. Це сталося після того, як alyona alyona похвалила його конкурсну пісню у своїх сторіс. 

Привітання співачок опублікував в Instagram

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Слухав переможну пісню на повторі

alyona alyona у своєму Instagram вирішила розповісти про кожного з учасників Євробачення і своє ставлення до них. Щодо MÉLOVIN згадала про їхні сумісні виступи і розповіла, що його конкурсна пісня це просто хіт! 

 

Скриншот зі сторіс alyona alyona

Після цього співак, який раніше висловив думку, що продюсерський лейбл, з яким співпрацює alyona alyona, купив участь дуету на Євробаченні, написав допис, у якому привітав дівчат з заслуженою перемогою і побажав їм удачі.

 

"Щиро бажаю переможцям гідно представити нашу країну на європейській сцені. Розірвати та завоювати слухача! Бо як я і казав в кожному інтервʼю, їх пісня - це раз**б! І я слухав її на повторі! Тому шановні коментатори, ваші спроби одягнути на мене сорочку жертви яка не вміє програвати, виглядають досить дивно. У мене є зерно сумніву стосовно голосування але аж НІЯК не до наших переможниць", — написав співак. 

Він додав, що не відмовляється у своїх сумнівах щодо оцінювання журі і збоях у Дії, тобто фактично він все ще підозрює переможниць у шахрайстві, проте у той самий час вважає їхню пісню і їх самих гідними перемоги. 

Проте alyona alyona подякувала виконавцю за його слова і побажання. 

MÉLOVIN також розповів, що збирається видихнути після конкурсу і повернутися до роботи, адже на нього чекає багато релізів та концертів. 

Нагадаємо, alyona alyona і Jerry Heil відповіли на закиди щодо нечесного голосування. 

Також ми писали, що MÉLOVIN підозрює Jerry Heil і alyona alyona у нечесній перемозі. 

Євробачення
Alyona Alyona
Melovin
Jerry Heil
Євробачення-2024

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