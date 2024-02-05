MÉLOVIN быстро изменил мнение относительно alyona alyona и Jerry Heil

Певец MÉLOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

MÉLOVIN, который еще 4 февраля вечером рассказывал, что считает победу alyona alyona и Jerry Heil на Нацотборе Евровидения нечестной, поздравил исполнительниц с заслуженной победой. Это произошло после того, как alyona alyona похвалила его конкурсную песню в своих сторис.

Поздравление певец опубликовал в Instagram.

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Слушал победную песню на повторе

alyona alyona в своем Instagram решила рассказать о каждом из участников Евровидения и своем отношении к ним. Насчет MÉLOVIN вспомнила об их совместных выступлениях и рассказала, что его конкурсная песня это просто хит!

Скриншот со сторис alyona alyona

После этого певец, ранее выразивший мнение, что продюсерский лейбл, с которым сотрудничает alyona alyona, купил участие дуэта на Евровидении, написал публикацию, в которой поздравил девушек с заслуженной победой и пожелал им удачи.

"Искренне желаю победителям достойно представить нашу страну на европейской сцене. Разорвать и завоевать слушателя! Потому как я и говорил в каждом интервью, их песня — это раз**б! И я слушал ее на повторе! Поэтому уважаемые комментаторы, ваши попытки одеть на меня рубашку жертвы, которая не умеет проигрывать, выглядят довольно странно. У меня есть зерно сомнения относительно голосования, но никак не к нашим победительницам", — написал певец.

Он добавил, что не отказывается в своих сомнений касательно оценки жюри и сбоях в приложении "Дія", то есть фактически он все еще подозревает победительниц в мошенничестве, однако в то же время считает их песню и их достойными победы.

Ни смотря ни на что, alyona alyona поблагодарила исполнителя за его слова и пожелания.

MÉLOVIN также рассказал, что собирается выдохнуть после конкурса и вернуться к работе, ведь его ждет много релизов и концертов.

Напомним, alyona alyona и Jerry Heil ответили на упреки в нечестном голосовании.

Также мы писали, что MÉLOVIN подозревает Jerry Heil и alyona alyona в нечестной победе.