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Jerry Heil написала пісню, але "сіла в калюжу" перед українцями

26 лютого 2024 16:53
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Jerry Heil після виступу у Нацвідбірі знову зганьбилася через нову пісню
Українська співачка Jerry Heil на фотосесії. Фото: Instagram Jerry Heil
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода співачка, блогерка і представниця України на масштабному пісенному конкурсі "Євробачення" Jerry Heil згадала початок війни. Переможниця Нацвідбору розповіла про дії українського народу на початку війни і зараз, а також презентувала нову пісню на цю тему.

Відповідним відео Jerry Heil поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Jerry Heil про два роки війни в Україні

Молода українська співачка згадала, як на початку повномасштабної війни люди думали, що вона закінчиться дуже швидко, але цього не сталося. Вже після двох років вторгнення українці перестали робити прогнозів і намагаються зробити все, щоб наблизити свою країну до перемоги.

Крім того, Jerry Heil показала відео, на якому вона співає дуже зворушливу пісню про сьогоднішні події. 

"Памʼятаєте, як на початку війни ми казали собі: "За п’ять днів це скінчиться". Потім — "Ще два тижні". Згодом сподівалися, що за три місяці. Нині минуло рівно два роки, і ми вже не будуємо прогнозів. Віримо, донатимо і працюємо кожен там, де з цього буде найбільше користі для суспільства. Україна стала символом обʼєднання для всього світу, і нехай спрага до єднання — ця наша національна особливість, як частина ДНК, передається з покоління в покоління", — написала в описі під своїм відео Jerry Heil.

Публікація зі сторінки Jerry Heil
Jerry Heil про два роки війни. Фото: скриншот з Instagram

Мережа про нову пісню Jerry Heil

Почувши нову композицію української співачки, користувачі мережі Instagram та її підписники не змогли залишитися осторонь і почали коментувати.

  • Видали це відео, не ганьбися. До чого тут боротьба Ірландії за незалежність проти Британської імперії, боротьба, зокрема, й терористичними методами, ось все це до чого це у нашій війні проти московитів? Ти б сама з початку хоча б Вікіпедію відкрила, а рот свій закрила
  • Якби був чемпіонат світу по нерозумінні контекстів, ви б точно виграли
  • А ви взагалі знаєте контекст цієї пісні? Як на мене, то це крінж і зашквар. Але я вже не дивуюсь
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Jerry Heil про свій успіх

Українська співачка згадала, як вона вперше взяла участь у шоу "Х-Фактор" п’ять років тому. Тоді люди в коментарях стверджували, що Jerry Heil може представляти Україну на конкурсі "Євробачення" у майбутньому.

Саме так і сталося, тому українська артистка показала, що їй вдалося виграти Нацвідбір "Євробачення". 

Публікація зі сторінки Jerry Heil
Артистка Jerry Heil на шоу "Х-Фактор". Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська співачка Jerry Heil розповіла, що її визнали найпопулярнішою артисткою Spotify. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Jerry Heil відповіла хейтерам за нечесне голосування у Нацвідборі. 

Також ми повідомляли про те, що співачка і блогерка Jerry Heil представила власну щедрівку.

Jerry Heil
шоу-бізнес
українські зірки
Євробачення-2024

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