Jerry Heil после выступления в Нацотборе опять опозорилась из-за новой песни

Украинская певица Jerry Heil на фотосессии. Фото: Instagram Jerry Heil

Молодая певица, блогер и представительница Украины на масштабном песенном конкурсе "Евровидение" Jerry Heil вспомнила начало войны. Победительница Нацотбора рассказала о действиях украинского народа в начале войны и сейчас, а также представила новую песню на эту тему.

Соответствующим видео Jerry Heil поделилась на своей странице в Instagram.

Jerry Heil о двух годах войны в Украине

Молодая украинская певица вспомнила, как в начале полномасштабной войны люди думали, что она закончится очень быстро, но этого не произошло. Уже после двух лет вторжения украинцы перестали делать прогнозы и пытаются сделать все, чтобы приблизить свою страну к победе.

Кроме того, Jerry Heil показала видео, на котором она поет очень трогательную песню о сегодняшних событиях.

"Помните, как в начале войны мы говорили себе: "Через пять дней это закончится". Затем — "Еще две недели". Впоследствии надеялись, что через три месяца. Сейчас прошло ровно два года, и мы уже не строим прогнозов. Верим, донатим и работаем каждый там, где из этого будет больше пользы для общества. Украина стала символом объединения для всего мира, и пусть жажда единения — эта наша национальная особенность, как часть ДНК, передается из поколения в поколение", — написала в описании под своим видео Jerry Heil.

Jerry Heil о двух годах войны. Фото: скриншот из Instagram

Сеть о новой песне Jerry Heil

Услышав новую композицию украинской певицы, пользователи сети Instagram и ее подписчики не смогли остаться в стороне и начали комментировать.

Удали это видео, не позорься. Причем здесь борьба Ирландии за независимость против Британской империи, борьба, в частности, и террористическими методами, вот все это к чему это в нашей войне против московитов? Ты бы сама сначала хотя бы Википедию открыла, а рот свой закрыла

Если бы был чемпионат мира по непониманию контекстов, вы бы точно выиграли

А вы вообще знаете контекст этой песни? По-моему, это кринж и зашквар. Но я уже не удивляюсь

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Jerry Heil о своем успехе

Украинская певица вспомнила, как впервые приняла участие в шоу "Х-Фактор" пять лет назад. Тогда люди в комментариях утверждали, что Jerry Heil может представлять Украину на конкурсе "Евровидение" в будущем.

Именно так и произошло, поэтому украинская артистка показала, что ей удалось выиграть Нацотбор "Евровидения".

Артистка Jerry Heil на шоу "Х-Фактор". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская певица Jerry Heil рассказала, что ее признали самой популярной артисткой Spotify.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Jerry Heil ответила хейтерам за нечестное голосование в Нацотборе.

Также мы сообщали о том, что певица и блогер Jerry Heil представила собственную щедривку.