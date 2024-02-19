Каменських випустила трек разом з автором хітів Енріке Іглесіаса
Співачка Настя Каменських представила нову пісню про те, як важливо берегти любов у своєму серці. Трек, створений у співавторстві з Descemer Bueno — кубинським артистом, музичним продюсером та автором треків для зірок сцени.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент NK.
Настя Каменських показала зіркові родини у новому кліпі
Музикант Descemer Bueno має декілька статуеток Latin Grammy, всесвітньо відомі авторські сингли, спільні дуети з Енріке Іглесіасом, а також пісні, які стали супер-хітами, створені для Енріке Іглесіаса, Blacked Eyed Peace та інших світових зірок латиноамериканської сцени. У кліпі Con Amor Se Cura глядачі можуть побачити процес роботи над піснею у студії, а також моменти щастя та проявів різних видів любові між людьми.
Своє бажання розказати світові про важливість різних проявів любові розділили українські родини, які разом з NK та Descemer Bueno з'явилися у відео. Серед них і популярні особистості, а саме гравець збірної України та клубу "Арсенал" Олександр Зінченко з дружиною Владою та доньками, брендвойс "Євробачення" в Україні Тімур Мирошниченко, його дружина та діти, серед яких хлопчик, якого вони нещодавно всиновили, співачка Гайтана з донькою, співачка Альона Омаргалієва з сином, сімʼя телеведучого Григорія Решетника.
"Хоч ми з Descemer Bueno із різних частин світу, нас об’єднала творчість та любов до музики. Наша пісня про вміння любити — про те, що об’єднує нас всіх, звідки б родом ми не були. Українці, як ніхто, знають, що таке біль і страждання, наскільки страшне таке явище, як війна. Але також українці — незламна нація, яка навіть в таких жахливих умовах зберегла своє вміння любити, відчувати світлі та добрі почуття. Саме їх нам і хотілося б подарувати кожному слухачу!" — говорить NK.
Кульмінацією відеокліпу стало створення картини, яку разом намалювали NK та Descemer у студії, зобразивши велике серце та музичні ноти. А українські діти з міста Ірпінь, які втратили свої домівки та живуть у модульному містечку, додали свої малюнки, де кожен із них намалював, що для них означає слово "любов".
Нагадаємо, переможці "Євробачення" презентували пісню про кохання.
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