Каменских выпустила трек вместе с автором хитов Энрике Иглесиаса

Певица Настя Каменских с певцом Descemer Bueno. Фото: менеджмент певицы

Певица Настя Каменских представила новую песню о том, как важно беречь любовь в своем сердце. Трек, созданный в соавторстве с Descemer Bueno — кубинским артистом, музыкальным продюсером и автором треков для звезд сцены.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент NK.

Настя Каменских показала звездные семьи в новом клипе

Музыкант Descemer Bueno имеет несколько статуэток Latin Grammy, всемирно известные авторские синглы, совместные дуэты с Энрике Иглесиасом, а также ставшие супер-хитами песни, созданные для Энрике Иглесиаса, Blacked Eyed Peace и других мировых звезд латиноамериканской сцены. В клипе Con Amor Se Cura зрители могут увидеть процесс работы над песней в студии, а также моменты счастья и проявлений разных видов любви между людьми.

Свое желание рассказать миру о важности разных проявлений любви разделили украинские семьи, которые вместе с NK и Descemer Bueno появились в видео. Среди них и популярные личности, а именно игрок сборной Украины и клуба "Арсенал" Александр Зинченко с женой Владой и дочерьми, брендвойс "Евровидения" в Украине Тимур Мирошниченко, его супруга и дети, среди которых мальчик, которого они недавно усыновили, певица Гайтана с дочерью, певица Алена Омаргалиева с сыном, семья телеведущего Григория Решетника.

"Хотя мы с Descemer Bueno из разных частей света, нас объединила творчество и любовь к музыке. Наша песня об умении любить — о том, что объединяет нас всех, откуда бы мы родом не были. Украинцы, как никто, знают, что такое боль и страдания, насколько страшно такое явление, как война. Но также украинцы — несгибаемая нация, которая даже в таких ужасных условиях сохранила свое умение любить, чувствовать светлые и добрые чувства. Именно их нам и хотелось бы подарить каждому слушателю!" — говорит NK.

Кульминацией видеоклипа стало создание картины, которую нарисовали NK и Descemer в студии, изобразив большое сердце и музыкальные ноты. А украинские дети из города Ирпень, которые потеряли свои дома и живут в модульном городке, добавили свои рисунки, где каждый из них нарисовал, что означает слово "любовь".

Напомним, победители "Евровидения" представили песню о любви.

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