Актор Хоакін Фенікс і його дружина Руні Мару. Фото: instagram.com/joaquinlphoenix/

Зірка фільму "Джокер", актор Хоакін Фенікс вдруге стане батьком. Його партнерка Руні Мару завітала на кінофестиваль вагітною.

Світлина з'явилась у соцмережах.

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Партнерка Хоакіана Фенікса, акторка Руні Мару відвідала кінофестиваль у Берліні , на якому презентувала фільм "Кочіна". Вона з'явилась на червоній дорожці вагітною у витонченій чорній сукні вільного крою.

Раніше пара не розповідала про майбутнє поповнення у їхній сім'ї. Фенікс разом з Мару вже мають спільного сина Рівера. Зараз йому 4 роки.

Історія кохання Хоакіна Фенікса і Руні Мару

Вперше вони зустрілися на знімальному майданчику фільму "Вона". Хоакіну відразу сподобалась Руні, але дівчина трималась подалі від нього. Пізніше виявилось, що вона соромилась говорити з видатним актором.

Хоча вже тоді акторка зіграла в стрічці "Дівчина з тату дракона" Девіда Фінчера, і за цю роботу була номінована на "Золотий глобус" та "Оскар".

Руні Мара пізніше зробила перший крок — написала йому електронного листа, а він відразу відповів, проте стосунки не зав'язались.

Фенікс зустрів Лів Тайлер, з якою познайомився під час зйомок фільму "Вигадане життя Ебботів". Вони були разом три роки, проте вона його покинула.

В житті актора знову з'являється Руні. Вони разом знімаються у "Марії Магдалині", трохи пізніше в "Не хвилюйся, він далеко не піде". Про їхній роман почали пліткувати.

Цю пару вже тоді назвали "однією з найзагадковіших пар Голлівуду", адже вони обоє не люблять давати інтерв'ю, розповідати про особисте, відвідувати вечірки і ще обоє вегетаріанці.

Офіційно разом вони вперше з'явились на Каннському кінофестивалі. Папараці спіймали їх після отримання Феніксом "Оскара" у веганському барі. Пара у люксових костюмах вечерях на сходинках закладу.

У вересні 2020 року пара стала батьками. Хлопчика назвали Рівером — на честь покійного старшого брата актора.

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