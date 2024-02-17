Актер Хоакин Феникс и его супруга Руни Мару. Фото: instagram.com/joaquinlphoenix/

Звезда фильма "Джокер", актер Хоакин Феникс, во второй раз станет отцом. Его партнерша Руни Мару посетила кинофестиваль беременной.

Фотография появилась в соцсетях.

У актера фильма "Джокер" родится ребенок

Партнерша Хоакиана Феникса, актриса Руни Мару, посетила кинофестиваль в Берлине, на котором представила фильм "Кочина". Она появилась на красной дорожке беременной в изящном черном платье свободного кроя.

Раньше пара не рассказывала о предстоящем пополнении в их семье. У Феникса и Мару уже есть общий сын Ривер. Сейчас ему четыре года.

История любви Хоакина Феникса и Руни Мару

Впервые они встретились на съемочной площадке фильма "Она". Хоакину сразу понравилась Руни, но девушка держалась подальше от него. Позже оказалось, что она стеснялась говорить с выдающимся актером.

Хотя уже тогда актриса сыграла в ленте "Девушка с тату дракона" Дэвида Финчера, и за эту работу была номинирована на "Золотой глобус" и "Оскар".

Руни Мара позже сделала первый шаг — написала ему электронное письмо, а он сразу ответил, однако отношения не завязались.

Феникс встретил Лив Тайлер, с которой познакомился во время съемок фильма "Выдуманная жизнь Эбботов". Они были вместе три года, но она его покинула.

В жизни актера снова появляется Руни. Они вместе снимаются в "Марии Магдалине", чуть позже в "Не волнуйся, он далеко не уйдет". Об их романе стали сплетничать.

Эту пару уже тогда назвали "одной из самых загадочных пар Голливуда", ведь они оба не любят давать интервью, рассказывать о личном, посещать вечеринки, а еще оба вегетарианцы.

Официально вместе они впервые появились на Каннском кинофестивале. Папарацци поймали их в веганском баре, после получения Фениксом "Оскара". Пара в люксовых костюмах ужинала на ступеньках заведения.

В сентябре 2020 года пара стала родителями. Мальчика назвали Ривером — в честь покойного старшего брата актера.

Ранее стало известно, что известный хореограф ждет рождения малыша.

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