Кім Кардаш'ян приголомшила розміром своєї талії у тісному корсеті

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Шанувальники бізнеследі Кім Кардаш’ян були шоковані, коли інфлюенсерка продемонструвала свою струнку талію. Красуня опублікувала фото у звабливому корсеті відомого бренду.

Про це пише Daily Mail.

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Кім знялась у корсетному боді для дому моди Mugler. Вбрання без бретельок має глибоке декольте та виріз, що підкреслювало її крихітну талію.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім стояла у кімнаті з меблями Людовика XIV і творами мистецтва, що доповнювало ідею, що боді був натхненний спідньою білизною, яку жінки 18 століття носили під своїми спідницями.

Mugler відомий тим, що створює образи, натхненні корсетом.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян позувала босоніж. Її довге темне волосся було зібрано в гладкий пучок. Знаменитість зробила спокійний макіяж, трохи туші та прозорий блиск на губах.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

"Нам потрібно бачити більш природньою Кім. Прекрасно", — зробив комплімент один шанувальник.

"Кімберлі, ваше природне обличчя, неймовірне!" — написав інший.

Дизайнер використовував подібний шаблон для створення футуристичних костюмів для Бейонсе під час її світового туру Renaissance. Однак вінтажний одяг Кім змусив кількох шанувальників зауважити: "Це схоже на весільну сукню Кортні". Інші сказали, що це вбрання схоже на те, що одягає дружина колишнього чоловіка Кім, Каньє Веста.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста шокувала відвертим виходом без спіднього.

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