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Кім Кардаш'ян приголомшила розміром своєї талії у тісному корсеті

28 лютого 2024 14:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кім Кардаш'ян приголомшила розміром своєї талії у тісному корсеті
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Шанувальники бізнеследі Кім Кардаш’ян були шоковані, коли інфлюенсерка продемонструвала свою струнку талію. Красуня опублікувала фото у звабливому корсеті відомого бренду.

Про це пише Daily Mail.

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Кім знялась у корсетному боді для дому моди Mugler. Вбрання без бретельок має глибоке декольте та виріз, що підкреслювало її крихітну талію. 

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім стояла у кімнаті з меблями Людовика XIV і творами мистецтва, що доповнювало ідею, що боді був натхненний спідньою білизною, яку жінки 18 століття носили під своїми спідницями.

Mugler відомий тим, що створює образи, натхненні корсетом.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян позувала босоніж. Її довге темне волосся було зібрано в гладкий пучок. Знаменитість зробила спокійний макіяж, трохи туші та прозорий блиск на губах.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

"Нам потрібно бачити більш природньою Кім. Прекрасно", — зробив комплімент один шанувальник.

"Кімберлі, ваше природне обличчя, неймовірне!" — написав інший.

Дизайнер використовував подібний шаблон для створення футуристичних костюмів для Бейонсе під час її світового туру Renaissance. Однак вінтажний одяг Кім змусив кількох шанувальників зауважити: "Це схоже на весільну сукню Кортні". Інші сказали, що це вбрання схоже на те, що одягає дружина колишнього чоловіка Кім, Каньє Веста.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста шокувала відвертим виходом без спіднього.

Раніше українська гімнастка вразила сміливою фотосесією. 

Кім Кардашян
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