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Ким Кардашьян ошеломила размером своей талии в узком корсете

28 февраля 2024 14:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ким Кардашьян ошеломила размером своей талии в тесном корсете
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Поклонники бизнеследи Ким Кардашьян были шокированы, когда инфлюэнсер продемонстрировала свою стройную талию. Красавица опубликовала фото в соблазнительном корсете известного бренда.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ким снялась в корсетном боди для дома моды Mugler. Наряд без бретелек имел глубокое декольте и вырез, что подчеркивало ее крошечную талию.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким стояла в комнате с мебелью Людовика XIV и произведениями искусства, что дополняло идею, что боди было вдохновлено нижним бельем, которое женщины 18 века носили под своими юбками.

Mugler известен тем, что создает образы, вдохновленные корсетом.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян позировала босиком. Ее длинные темные волосы были собраны в гладкий пучок. Знаменитость сделала спокойный макияж, немного туши и прозрачный блеск на губах.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

"Нам нужно видеть болье естественной Ким. Прекрасно", — сделал комплимент один поклонник.

"Кимберли, твоя натуральная внешность, это невероятно!", — написал другой.

Дизайнер использовал подобный шаблон для создания футуристических костюмов для Бейонсе во время ее мирового тура Renaissance. Однако винтажный корсет Ким заставил нескольких поклонников заметить: "Это похоже на свадебное платье Кортни". Другие сказали, что этот наряд похож на то, что носит супруга бывшего мужа Ким, Канье Уэста.

Напомним, супруга Канье Уэста шокировала откровенным выходом без нижнего белья.

Ранее украинская гимнастка поразила смелой фотосессией.

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