Кім Кардаш’ян потрапила у скандал — до чого тут Мессі

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян зіткнулася з негативною реакцією після того, як її восьмирічний син Сейнт мав честь вийти як талісман на футбольному матчі Ліонеля Мессі. Старший син зірки реаліті-шоу з колишнім чоловіком і репером Каньє Вестом тримав Мессі за руку, коли вони виходили на поле перед поєдинком MLS Інтер Маямі проти LA Galaxy.

Про це пише Daily Mail.

Син Кім Кардаш’ян засвітився на грі з Ліонелем Мессі

Кім Кардаш’ян поділилася відео, на якому її син виходить на поле з легендою футболу.

"Сейнт виводить Мессі на поле сьогодні ввечері під час гри LA Galaxy проти Inter Miami!!! Він живе абсолютною мрією!", — прокоментувала Кім.

Saint walking Messi out on the field tonight at the La Galaxy vs Inter Miami game!!! He is living the absolute dream! pic.twitter.com/g6ZEy6ujYr — Kim Kardashian (@KimKardashian) February 26, 2024

Однак цей момент викликав критику, оскільки багато користувачів соціальних мереж звинуватили Кардаш’ян у тому, що вона позбавляє можливостей менш щасливих дітей.

"Було б чудово, якби якась дитина, яка дійсно цього заслуговує, отримала таку можливість".

"Не той, кому неймовірно пощастило народитися в родині мільярдерів".

"Поговоріть про привілеї".

"Сподіваюся, він зможе бити по м'ячу", — пишуть у мережі.

Кім Кардаш'ян викликала шквал критики після виходу на футбольне поле її сина разом з Ліонелем Мессі. Фото: соціальні мережі

Кім Кардаш'ян викликала шквал критики після виходу на футбольне поле її сина разом з Ліонелем Мессі. Фото: соціальні мережі

Кім Кардаш'ян викликала шквал критики після виходу на футбольне поле її сина разом з Ліонелем Мессі. Фото: соціальні мережі

Тим часом інші припустили, що Кардаш’ян заплатила за те, щоб її син отримав таку можливість.

"Щастя можна купити за гроші. Дебати закрито".

"Скажіть правду, скільки це коштувало".

"Той, хто сказав, що не все можна купити за гроші, збрехав. Навіть Мессі можна купити".

"Подивіться, що роблять гроші", — пишуть в соціальних мережах.

Кім Кардаш'ян викликала шквал критики після виходу на футбольне поле її сина разом з Ліонелем Мессі. Фото: соціальні мережі

Кім Кардаш'ян викликала шквал критики після виходу на футбольне поле її сина разом з Ліонелем Мессі. Фото: соціальні мережі

Однак інші стали стали на захист Сейнта, наполягаючи на тому, що йому дозволено здійснити свою мрію зустріти свого футбольного героя так само, як і будь-якій іншій дитині.

"Сейнт — великий шанувальник футболу, і він завжди так любив його".

"Будь-яка дитина, яка є ФАНОМ, заслуговує! Чому фінанси його батьків роблять його менш гідним цього моменту??".

"Чому він менш заслуговує, тому що його батьки багаті?".

"Цей маленький хлопчик просто знає, що він любить футбол і що Мессі — його герой. Як і будь-яка інша дитина його віку з "нормальними" батьками", — обурються інтернет користувачі.

Кардаш’ян не приховувала пристрасті Сейнт до спорту — у грудні зірка назвала себе "футбольною мамою". Свій восьмий день народження Сейнт відсвяткував вечіркою на тему футболу — з тортом у формі більшого футбольного м'яча. Кім перетворила задній двір свого особняка вартістю 60 мільйонів доларів на рай для футболістів. Сейнт і його друзі бігали по задньому дворику, який був футбольна тренувальна база. Гості вечірки також отримали унікальний подарунок — білу футбольну форму Adidas із написом "Best in the West" спереду та ім’ям Сейнтом на цифрою вісім на спині.

Сент також віддав належне своєму спортивному герою Неймару в день його народження, зробивши нову зачіску, щоб наслідувати одному зі своїх улюблених гравців.

У жовтні хлопець підстриг свої кучеряві пасма в фірмовий ірокез Неймара, а потім одягнувся як "зомбі"-версія бразильського гравця на Хелловін. Сент пофарбував верхівки своїх пасм у яскравий блонд, щоб імітувати фірмовий стиль футболіста.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт "покарала" Каньє Веста.

Раніше Каньє Вест вийшов на публіку після чуток про розлучення.