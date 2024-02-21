Каньє Вест з дружиною вперше з'явились на людях на тлі розмов про розлучення

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: Reuters

Репер Каньє Вест разом із дружиною Б'янкою Ченсорі прийшов на матч Ліги чемпіонів "Інтер" — "Атлетіко" у Мілані. На трибуні він з'явився у повністю закритій чорній масці, навіть очі були додатково заклеєні.

Про це пише Daily Mail.

Скандальна пара вийшла в люди

Б'янка Ченсорі, на відміну від своїх попередніх виходів, була одягнена скромно — зважаючи на все, Каньє цього разу вирішив не привертати уваги до їхнього візиту. Раніше репер спільно з Ty Dolla $ign видав альбом Vultures, і в кількох треках там звучить хор фанатів "Інтера", які вболівають на північній трибуні (Curva Nord). Вони потрапили до треку Stars, що відкриває альбом, а також до треку Carnival, і, можливо, з'являться в інших піснях, які поки не вийшли.

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: Reuters

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: Reuters

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: Reuters

Раніше стало відомо про те, що новий альбом врятував його шлюб із Б'янкою Цензорі. Дружина репера дуже посварилася з ним на тлі численних скандалів.

"Вона знає, що всі думають про її чоловіка — і нещодавні спалахи гніву Каньє змусили її засумніватися в доцільності цих відносин. Але потім раптово його альбом став успішним, і вона знову стала люблячою дружиною. Всі її близькі хочуть, щоб вона пішла від нього, і вона це знає", — говорить джерело з оточення репера.

Близькі Б’янки Ченсорі всерйоз переживають за неї, вважаючи, що репер "поневолив її" і принижує її. Багато користувачів мережі, однак, дотримуються думки, що Б'янка чудово розуміє, що робить, і її все влаштовує: особливо після того, як з'явилася інформація про те, що репер "дає їй все більше акцій та прав власності на різні проєкти, над якими він працює, зокрема виробництво одягу".

Нагадаємо, донька Каньє Веста намалювала мачуху без одягу.

Раніше Каньє Вест у новому альбомі поділився подробицями інтимного життя.