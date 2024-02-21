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Канье Уэст с супругой впервые появились на людях на фоне разговоров о разводе

21 февраля 2024 10:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Канье Вест с женой впервые появились на людях на фоне разговоров о разводе
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Рэпер Канье Уэст вместе с супругой Бьянкой Ченсори пришел на матч Лиги чемпионов "Интер" — "Атлетико" в Милане. На трибуне он появился в полностью закрытой черной маске, даже глаза были дополнительно заклеены.

Об этом пишет Daily Mail.

Скандальная пара вышла в люди

Бьянка Ченсори, в отличие от своих предыдущих выходов, была одета скромно — судя по всему, Канье на этот раз решил не привлекать внимания к их визиту. Ранее рэпер совместно с Ty Dolla $ign выпустил альбом Vultures, и в нескольких треках там звучит хор болеющих болельщиков на северной трибуне (Curva Nord) фанатов "Интера". Они попали в трек Stars, открывающий альбом, а также в трек Carnival, и, возможно, появятся в других песнях, которые пока не вышли.

 

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: Reuters
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: Reuters

 

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: Reuters
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: Reuters

 

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: Reuters
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: Reuters

 

Ранее стало известно о том, что новый альбом спас его брак с Бьянкой Ченсори. Супруга рэпера очень поссорилась с ним на фоне многочисленных скандалов.

"Она знает, что все думают о ее супруге — и недавние вспышки гнева Канье заставили ее усомниться в целесообразности этих отношений. Но потом внезапно его альбом стал успешным, и она снова стала любящей супругой. Все ее близкие хотят, чтобы она ушла от него, и она это знает", — говорит источник из окружения рэпера.

Близкие Бьянки Ченсори всерьез переживают за нее, считая, что рэпер "поработил ее" и унижает ее. Многие пользователи сети, однако, придерживаются мнения, что Бьянка прекрасно понимает, что делает, и ее все устраивает: особенно после того, как появилась информация о том, что рэпер "дает ей все больше акций и прав собственности на разные проекты", над которыми он работает, в том числе производство одежды".

Напомним, дочь Канье Уэста нарисовала мачеху без одежды.

Ранее Канье Уэст в новом альбоме поделился подробностями интимной жизни.

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