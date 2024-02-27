Ким Кардашьян попала в скандал — к чему здесь Месси

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян столкнулась с негативной реакцией после того, как ее восьмилетний сын Сейнт имел честь выйти как талисман на футбольном матче Лионеля Месси. Старший сын звезды реалити-шоу от брака с бывшим супругом и рэпером Канье Уэстом держал Месси за руку, когда они выходили на поле перед поединком MLS Интер Майами против LA Galaxy.

Об этом пишет Daily Mail.

Сын Ким Кардашьян засветился на игре с Лионелем Месси

Ким Кардашьян поделилась видео, на котором ее сын выходит на поле с легендой футбола.

"Сейнт выводит Месси на поле сегодня вечером во время игры LA Galaxy против Inter Miami!!! Он живет абсолютной мечтой!", — прокомментировала Ким.

Saint walking Messi от пола tonight на La Galaxy vs Inter Miami game!!! He is living the absolute dream! pic.twitter.com/g6ZEy6ujYr — Kim Kardashian (@KimKardashian) 26 февраля 2024

Однако этот момент вызвал критику, поскольку многие пользователи социальных сетей обвинили Кардаш/ян в том, что она лишает возможностей менее счастливых детей.

"Было бы здорово, если бы какой-то ребенок, действительно этого заслуживающий, получил такую возможность".

"Не тот, кому невероятно посчастливилось родиться в семье миллиардеров".

"Поговорите о привилегиях".

"Надеюсь, он сможет бить по мячу", — пишут в сети.

Ким Кардашьян вызвала шквал критики после выхода на футбольное поле ее сына вместе с Лионелем Месси. Фото: социальные сети

Ким Кардашьян вызвала шквал критики после выхода на футбольное поле ее сына вместе с Лионелем Месси. Фото: социальные сети

Ким Кардашьян вызвала шквал критики после выхода на футбольное поле ее сына вместе с Лионелем Месси. Фото: социальные сети

Между тем, другие предположили, что Кардашян заплатила за то, чтобы ее сын получил такую возможность.

"Счастье можно купить за деньги. Дебаты закрыты".

"Скажите правду, сколько это стоило".

"Тот, кто сказал, что не все можно купить за деньги, соврал. Даже Месси можно купить".

"Посмотрите, что делают деньги", — пишут в социальных сетях.

Ким Кардашьян вызвала шквал критики после выхода на футбольное поле ее сына вместе с Лионелем Месси. Фото: социальные сети

Ким Кардашьян вызвала шквал критики после выхода на футбольное поле ее сына вместе с Лионелем Месси. Фото: социальные сети

Однако другие стали на защиту Сейнта, настаивая на том, что ему позволено осуществить свою мечту встретить своего футбольного героя так же, как любому другому ребенку.

"Сейнт — большой поклонник футбола, и он всегда так любил его".

"Любой ребенок, который является ФАНОМ, заслуживает! Почему финансы его родителей делают его менее достойным этого момента??".

"Почему он менее заслуживает, потому что его родители богаты?".

"Этот маленький мальчик просто знает, что он любит футбол и что Месси — его герой. Как и любой другой ребенок его возраста с "нормальными" родителями", — возмущаются интернет-пользователи.

Кардашьян не скрывала страсти Сейнта к спорту — в декабре звезда назвала себя "футбольной мамой". Свой восьмой день рождения Сейнт отпраздновал вечеринкой на тему футбола — с тортом в форме большего футбольного мяча. Ким превратила задний двор своего особняка стоимостью в 60 миллионов долларов в рай для футболистов. Сейнт и его друзья бегали по заднему дворику, который был футбольной тренировочной базой. Гости вечеринки также получили уникальный подарок — белую футбольную форму Adidas с надписью "Best in the West" спереди и именем Сейнт и цифрой восемь на спине.

Сент также отдал должное своему спортивному герою Неймару в день его рождения, сделав новую прическу, чтобы подражать одному из своих любимых игроков.

В октябре парень подстриг свои вьющиеся пряди в фирменный ирокез Неймара, а затем оделся как "зомби"-версия бразильского игрока на Хэллоуин. Сент покрасил верхушки своих прядей в яркий блонд, чтобы имитировать фирменный стиль футболиста.

Напомним, Тейлор Свифт "наказала" Канье Уэста.

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