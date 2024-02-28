Каньє Вест вивів майже оголену дружину на вулиці холодного Парижу

Дружина репера Каньє Веста. Фото: BACKGRID

Дружина репера Каньє Веста Б'янка Ченсорі знову відзначилась провокативним образом, одягнувши прозорі колготки без спідньої білизни. Пара була помічена в Парижі.

Про це пише Daily Mail.

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29-річна архітекторка засвітила пікантні місця, коли виходила з позашляховика та йшла тротуаром. Образ доповнила хутром. На обличчі Б’янки не було макіяжу, а її волосся було вкладене гелем. 46-річний Каньє був помічений біля своєї майже оголеної дружини разом зі своєю службою безпеки.

Дружина репера Каньє Веста. Фото: BACKGRID

Дружина репера Каньє Веста. Фото: BACKGRID

На відміну від Б’янки, Каньє був повністю одягнутий та мав пару спандексових рукавичок. Пара повечеряла в ресторані Ferdi після дня, проведеного за покупками в магазині Fendi в Парижі.

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Відтоді, як вони одружилися у 2022 році, Б’янка дефілювала по всьому світу з Каньє ледь вдягнутою, включаючи повністю прозорі топи без бюстгальтера, прозорий плащ.

А інсайдери нещодавно заявили, що Кім Кардаш’ян попередила Каньє, щоб він сказав Б’янці "прикритися" біля їхніх дітей.

Кажуть, що Кім і Б’янка мають "дружні" стосунки, але відверті виходи перед дітьми стали для неї проблемою.

"Кім наказала Каньє ніколи не дозволяти Б'янці так одягатися біля їхніх дітей", — повідомило джерело.

Дружина репера Каньє Веста. Фото: BACKGRID

Схоже, що Б’янка зрозуміла, оскільки вона пом’якшила свій стиль у присутності дітей Кім і Каньє.

"Каньє робив те саме, що він робить з Б'янкою, з Кім під час шлюбу. Різниця в тому, що, коли Каньє одягав Кім, його поважали як людину — як митця. На жаль, Кім знає, через що проходить Б'янка, але вона відчуває, що Б'янка повинна була знати, у що вона вплутується", — говорить інсайдер.

Кім подала на розлучення в лютому 2021 року саме перед сьомою річницею весілля пари. У листопаді 2022 року розлучення Кім і Каньє було завершено, і Каньє погодився виплачувати 200 000 доларів на місяць аліментів на дітей і однакову опіку.

Каньє одружився з архітектором Yeezy Б'янкою в січні 2023 року.

Кажуть, що батьки Б’янки були "пригнічені", побачивши свою доньку в роздягнутому вигляді.

"Її сім'я та друзі пригнічені, тому що стає все гірше і гірше", — повідомило джерело після того, як Б'янка вийшла на вулицю в прозорому плащі, оголеною під ним.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт "покарала" репера.

Раніше скандальний репер вийшов на люди з дружиною вперше після чуток про розлучення.