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Канье Уэст вывел почти обнаженную супругу на улицу холодного Парижа

28 февраля 2024 10:39
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Канье Вест вывел почти обнаженную жену на улице холодного Парижа
Супруга репера Канье Уэста. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Супруга репера Канье Уэста Бьянка Ченсори вновь отличилась провокационным образом, надев прозрачные колготки без нижнего белья. Пара была замечена в Париже.

Об этом пишет Daily Mail.

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29-летняя архитектор засветила пикантные места, когда выходила из внедорожника и шла по тротуару. Образ дополнила мехом. На лице Бьянки не было макияжа, а ее волосы были уложены гелем. 46-летний Канье был замечен около своей почти обнаженной супруги вместе со своей службой безопасности.

 

Супруга репера Канье Уэста. Фото: BACKGRID
Супруга репера Канье Уэста. Фото: BACKGRID

 

Супруга репера Канье Уэста. Фото: BACKGRID
Супруга репера Канье Уэста. Фото: BACKGRID

В отличие от Бьянки, Канье был полностью одет, и имел пару спандексовых перчаток. Пара ужинала в ресторане Ferdi после дня, проведенного за покупками в магазине Fendi в Париже.

 

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

С тех пор, как они поженились в 2022 году, Бьянка дефилировала по всему миру с Канье едва одетой, включая полностью прозрачные топы без бюстгальтера, прозрачный плащ.

А инсайдеры недавно заявили, что Ким Кардашьян предупредила Канье, чтобы он сказал Бьянке "прикрыться" вокруг их детей.

Говорят, что Ким и Бьянка имеют "дружеские" отношения, но откровенные выходы перед детьми стали для нее проблемой.

"Ким приказала Канье никогда не разрешать Бьянке так одеваться возле их детей", — сообщил источник.

 

Супруга рэпера Канье Уэста. Фото: BACKGRID
Супруга рэпера Канье Уэста. Фото: BACKGRID

Похоже, Бьянка поняла, поскольку она смягчила свой стиль в присутствии детей Ким и Канье.

"Канье делал то же, что он делает с Бьянкой, с Ким во время брака. Разница в том, что, когда Канье одевал Ким, его уважали как человека — как художника. К сожалению, Ким знает, через что проходит Б' янка, но она чувствует, что Бьянка должна была знать, во что она ввязывается", — говорит инсайдер.

Ким подала на развод в феврале 2021 как раз перед седьмой годовщиной свадьбы пары. В ноябре 2022 года развод Ким и Канье был завершен, и Канье согласился выплачивать 200 000 долларов в месяц алиментов на детей и равную опеку.

Канье женился на архитекторе Yeezy Бьянке в январе 2023 года.

Говорят, что родители Бьянки были "подавлены", увидев свою дочь в раздетом виде.

"Ее семья и друзья подавлены, потому что становится все хуже и хуже", — сообщил источник после того, как Бьянка вышла на улицу в прозрачном плаще, обнаженная под ним.

Напомним, Тейлор Свифт "наказала" рэпера.

Ранее скандальный рэпер вышел на люди с супругой впервые после слухов о разводе.

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