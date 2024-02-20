Клаудія Шиффер без штанів прикрасила обкладинку Vogue

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Супермодель Клаудія Шиффер стала героїнею березневого номера німецької версії журналу Vogue. 53-річна зірка подіумів 1990-х з'явилася на обкладинці разом зі своїм котом Чіпом, який зіграв одну з ролей у новому фільмі її чоловіка Меттью Вона "Аргайл".

Про це пише Vogue.

Клаудія Шиффер приміряла сміливі образи у фотосесії

В інтерв'ю Клаудія розповіла про сімейне життя та еволюцію модельної індустрії. Уродженка Німеччини Клаудія Шиффер частіше за інші моделі ставала героїнею німецького Vogue, але не з'являлася на обкладинці понад шість років. Сьогодні муза Карла Лагерфельда та інших дизайнерів іноді повертається до роботи та приймає запрошення на участь у зйомках обкладинок та рекламних кампаній.

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

На обкладинці Клаудія позує в об'єктиві фешн-дуету Луїджі Мурену та Янго Хензі у жилеті Prada, колготках у сітку та разом зі своїм котом Шипом. Під час фотосесії Шиффер також приміряла образи Sacai, Louis Vuitton, Schiaparelli, Valentino, Adidas та інші.

Клаудія Шиффер майже 22 роки заміжня за британським режисером Меттью Воном і виховує трьох дітей, яких тримала подалі від преси аж до повноліття. Старші діти зірки, 21-річний Каспар та 19-річна Клементіна, незважаючи на суттєвий модельний потенціал, поки що не планують йти стопами матері та ведуть непублічний спосіб життя.

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Сім'я живе звичайним життям в англійській сільській місцевості. Спільна робота з чоловіком у загальному офісі, заняття спортом та оздоровчі процедури, а також усвідомлене проведення часу з сім'єю – ось що характеризує повсякденне життя Шиффер.

Нещодавно компанія Mattel випустила нову ляльку Барбі, яка є прототипом образу Клаудії, а саме виходу на показі Versace в 1994 році. Шиффер зазначає, що люди ностальгують за дев'янистою та головною епохою супермоделей не просто так.

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

"Загалом я думаю, що люди люблять дев'яності, тому що є багато паралелей між тим часом і нинішнім поколінням. Мода може бути провокаційною і сприяти реальним змінам. У ті часи ми перейшли багато кордонів із образом супермоделі: стали відомими людьми і досягли успіху самостійно Це було нове і відчиняло двері для наступного покоління - а потім вони вивели все це на новий рівень. Мені здається, зараз дуже цікаво дізнатися, як все це відбувалося в ті часи — в епоху до появи соціальних мереж", — говорить зірка.

Клаудія зізналася, що не ностальгує часом, коли її кар'єра була на піку, і живе сьогоднішнім днем. Модель не прагне бути у центрі подій та конкурувати з новим поколінням.

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Vogue

"Тоді був величезний сплеск творчості, народилося безліч талановитих фотографів, стилістів, перукарів і візажистів; багато людей у цій індустрії в якомусь сенсі виросли разом з нами. Але я не ностальгую в тому сенсі, що мені хотілося б повернутися в той час тому що я люблю своє нинішнє життя...Я прожила неймовірне життя і дуже щаслива, що у мене є всі ці чудові спогади. Тоді ми не розуміли, що відбувається. Ми були в самому центрі подій. Був час, коли моделі були як кінозірки, ми були на передньому краї всього. Такого в модельній індустрії ще не було", — розповіла Клаудія.

Нагадаємо, донька Сінді Кроуфорд стала зіркою стильної фотосесії.

Раніше супермодель Наомі Кемпбелл пройшлася подіумом у Лондоні.