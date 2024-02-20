Клаудия Шиффер без штанов украсила обложку Vogue

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Супермодель Клаудия Шиффер стала героиней мартовского номера немецкой версии журнала Vogue. 53-летняя звезда подиумов 1990-х появилась на обложке вместе со своим котом Чипом, сыгравшим одну из ролей в новом фильме ее мужа Мэттью Она "Аргайл".

Об этом пишет Vogue.

Клаудия Шиффер примерила смелые образы в фотосессии

В интервью Клаудия рассказала о семейной жизни и эволюции модельной индустрии. Уроженка Германии Клаудия Шиффер чаще других моделей становилась героиней немецкого Vogue, но не появлялась на обложке более шести лет. Сегодня муза Карла Лагерфельда и других дизайнеров иногда возвращается к работе и принимает приглашение участвовать в съемках обложек и рекламных кампаний.

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

На обложке Клаудия позирует в объективе фэшн-дуэта Луиджи Мурену и Янго Хензи в жилете Prada, колготках в сетку и вместе со своим котом Чипом. Во время фотосессии Шиффер также примеряла образы Sacai, Louis Vuitton, Schiaparelli, Valentino, Adidas и другие.

Клаудия Шиффер почти 22 года замужем за британским режиссером Мэттью Воном и воспитывает троих детей, которых держала подальше от прессы вплоть до совершеннолетия. Старшие дети звезды, 21-летний Каспар и 19-летняя Клементина, несмотря на существенный модельный потенциал, пока не планируют идти по стопам матери и ведут непубличный образ жизни.

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Семья живет обычной жизнью в английской деревенской местности. Совместная работа с мужем в общем офисе, занятия спортом и оздоровительные процедуры, а также осознанное времяпрепровождение с семьей — вот что характеризует повседневную жизнь Шиффер.

Недавно компания Mattel выпустила новую куклу Барби, являющуюся прототипом образа Клаудии, а именно выхода на показе Versace в 1994 году. Шиффер отмечает, что люди ностальгируют по 1990-м и главной эпохе супермоделей не просто так.

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

"В общем я думаю, что люди любят 1990-е, потому что есть много параллелей между тем временем и нынешним поколением. Мода может быть провокационной и способствовать реальным переменам. В те времена мы перешли много границ с образом супермодели: стали известными людьми и преуспели. Это было новое и открывало двери для следующего поколения — а потом они вывели все это на новый уровень. Мне кажется, сейчас очень интересно узнать, как все это происходило в те времена — в эпоху до появления социальных сетей", — говорит звезда.

Клаудия призналась, что не ностальгирует по времени, когда ее карьера была на пике, и живет сегодняшним днем. Модель не стремится находиться в центре событий и конкурировать с новым поколением.

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Vogue

"Тогда был огромный всплеск творчества, родилось множество талантливых фотографов, стилистов, парикмахеров и визажистов; многие люди в этой индустрии в каком-то смысле выросли вместе с нами. Но я не ностальгирую в том смысле, что мне хотелось бы вернуться в то время потому что я люблю свою нынешнюю жизнь...Я прожила невероятную жизнь и очень счастлива, что у меня есть все эти замечательные воспоминания. Тогда мы не понимали, что происходит. Мы были в самом центре событий. Было время, когда модели были как кинозвезды, мы были на переднем крае всего. Такого в модельной индустрии еще не было", — рассказала Клаудия.

Напомним, дочь Синди Кроуфорд стала звездой стильной фотосессии.

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