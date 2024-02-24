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Коханка Путіна заспівала "Вахтерам" для російських військових

24 лютого 2024 20:51
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Коханка Путіна заспівала "Вахтерам" для російських військових
Ймовірна коханка Путіна Катерина Мізуліна. Фото: РосЗМІ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Російська державна діячка і ймовірна коханка Володимира Путіна Катерина Мізуліна виконала пісню українського гурту "Бумбокс". Вона заспівала хіт у Тюмені.

Про це пишуть РосЗМІ.

Дівчина Путіна розважила росіян українським хітом

Пропагандистка Катерина Мізуліна, якій приписують роман з президентом РФ, цинічно заспівала пісню українського гурту "Бумбокс" в Росії.

Вона приїхала до Тюменського командного училища інженерних військ і заспівала під гітару "Вахтерам". Авторство цієї пісні належить музикантові Андрієві Хливнюку, який наразі воює у складі ЗСУ.

Іронічності ситуації додали також подальші дії коханки Путіна. Вона опісля "музичного номеру" вдягла кофту з прапором країни-агресорки на рукаві. Також Мізуліна звернулась до військовим і спробувала їх надихнути стати майбутніми учасниками "СВО".

Андрій Хливнюк коротко відреагував на ситуацію. Він опублікував виступ з підписом "Контрпропаганда в дії".

Сторіз Андрія Хливнюка. Фото: instagram.com/andriihorolski/
Сторіз Андрія Хливнюка. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Раніше популярний продюсер покинув Росію, тому що не хоче підтримувати путінський режим.

Також Галкін засудив позицію "миру" російської Мадони.

війна
володимир путін
Андрій Хливнюк
Бумбокс
путіністи
Росія

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