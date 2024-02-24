Любовница Путина спела "Вахтерам" для российских военных

Вероятная любовница Путина Екатерина Мизулина. Фото: РосСМИ

Российский государственный деятель и вероятная любовница Владимира Путина Екатерина Мизулина исполнила песню украинской группы "Бумбокс". Она спела хит в Тюмени.

Об этом пишут РосСМИ.

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Пропагандистка Екатерина Мизулина, которой приписывают роман с президентом РФ, цинично спела песню украинской группы "Бумбокс" в России.

Она приехала в Тюменское командное училище инженерных войск и спела под гитару "Вахтерам". Авторство этой песни принадлежит музыканту Андрею Хливнюку, который сейчас воюет в составе ЗСУ.

Ироничности ситуации добавили также дальнейшие действия любовницы Путина. Она после "музыкального номера" надела кофту с флагом страны-агрессорки на рукаве. Также Мизулина обратилась к военным и попыталась вдохновить их стать будущими участниками "СВО".

Андрей Хливнюк коротко отреагировал на ситуацию. Он опубликовал выступление с подписью "Контрпропаганда в действии".

Сториз Андрея Хливнюка. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Ранее популярный продюсер покинул Россию, потому что не хочет поддерживать путинский режим.

Также Галкин осудил позицию "мира" российской Мадонны.