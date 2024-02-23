Відомий продюсер втік з Росії, бо вважає себе українцем

Продюсер Армен Оганян. Фото: instagram.com/armen_oganian/

Продюсер Армен Оганян, який був досить відомим у Росії, покинув цю країну і вирішив ніколи не повертатися. Чоловік вважає себе українцем.

Про це він розповів в інтерв’ю oboz.ua.

Дитячі роки Армен Оганян провів у Краматорську

Армен Оганян працював продюсером та сценаристом у культових українських і російських проєктах "Фабрика зірок", Сomedy Баттл, "Холостяк", "Заміж за Бузову", "Танці" та інших.

Він тривалий час жив і працював у Росії, проте втік і не збирається повертатись. Ще у 2014 році він почав підтримувати Україну і особисто важко переживав події на Сході, адже своє дитинство він провів з батьками у Краматорську.

Перед його переїздом з країни-агресора, Оганяна звільнили з популярного каналу через "політичні та радикальні висловлювання" щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"За декілька днів до повномасштабного вторгнення ми з сім’єю перебували в іншій країні. У нас були зворотні квитки до Москви на 24 лютого. Коли відбулося вторгнення, я сказав дружині, що ми нікуди не повертаємось. Вона мене підтримала. Дружина дуже любить Україну. Ще коли ми жили в Москві, мріяла жити в Києві. Саме вона познайомила мене з перепічкою, казала мені: "Ти що, українець і не знаєш, що таке перепічка?" Потім канал ТНТ мене звільнив, я почав ще більше постити та видавати деяку інформацію каналу, за що ТНТ заборонив всім моїм колегам спілкуватися зі мною", — розповів продюсер.

Нині чоловік проживає разом з родиною у Португалії. Він організовує відпочинок та тренінги в українському таборі для тимчасово переміщених дітей.

Армен Оганян заявив, що вважає себе українцем, хоча і народився в Азербайджані, а потім жив у Росії.

"Я вважаю, що мова — це один із найголовніших критеріїв самоідентифікації. І я зараз ідентифікую себе саме як українця, саме через мову. От, наприклад, у мене майже немає вірменської ідентифікації, бо я не знаю мови, батьки мене не навчили, а вони є носіями, але не практикували, скажімо так. І от через це я ніяк не можу віднести себе до вірмен. Я не те що відгороджуюсь, але я — українець, і мені так здається, мабуть, саме через мову", — сказав продюсер.

Нині Оганян продюсує проєкт гумористки Олени Кравець "Вдома поговоримо" і інклюзивне тревел-шоу "Відвал ніг" українського війського Олександра Будько.

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