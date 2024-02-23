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Известный продюсер сбежал из России, потому что считает себя украинцем

23 февраля 2024 21:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Известный продюсер сбежал из России, потому что считает себя украинцем
Продюсер Армен Оганян. Фото: instagram.com/armen_oganian/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Продюсер Армен Оганян, который был достаточно популярным в России, покинул эту страну и решил никогда не возвращаться. Мужчина считает себя украинцем.

Об этом он рассказал в интервью oboz.ua.

Детские годы Армен Оганян провел в Краматорске

Армен Оганян работал продюсером и сценаристом в культовых украинских и российских проектах "Фабрика звезд", Сomedy Баттл, "Холостяк", "За бузовую", "Танцы" и других.

Он долгое время жил и работал в России, однако скрылся и не собирается возвращаться. Еще в 2014 он начал поддерживать Украину и лично тяжело переживал события на Востоке, ведь свое детство он провел с родителями в Краматорске.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Армен Оганян (@armen_oganian)

Перед его переездом из страны-агрессора, Оганяна уволили с популярного канала из-за "политических и радикальных высказываний" о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

"За несколько дней до полномасштабного вторжения мы с семьей находились в другой стране. У нас были обратные билеты в Москву на 24 февраля. Когда произошло вторжение, я сказал жене, что мы никуда не возвращаемся. Она меня поддержала. Жена очень любит Украину Еще когда мы жили в Москве, мечтала жить в Киеве. После моего увольнения я стал еще больше постить и рассказывать некоторую информацию каналу, за что ТНТ запретил всем моим коллегам общаться со мной", — рассказал продюсер.

В настоящее время мужчина проживает вместе с семьей в Португалии. Там он организует отдых и тренинги в украинском лагере для временно перемещенных детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Армен Оганян (@armen_oganian)

Армен Оганян заявил, что считает себя украинцем, хотя и родился в Азербайджане, а затем жил в России.

"Я считаю, что язык — это один из главных критериев самоидентификации. Я сейчас идентифицирую себя именно как украинца, именно через язык. Вот, например, у меня почти нет армянской идентификации, потому что я не знаю языка, родители меня не научили, а они являются носителями, но не практиковали, скажем так. И вот поэтому я никак не могу отнести себя к армянам. Я не то что отгораживаюсь, но я — украинец, и мне так кажется, пожалуй, именно через язык" , — сказал продюсер.

В настоящее время Оганян продюсирует проект юмористки Елены Кравец "Дома поговорим" и инклюзивное тревел-шоу "Отвал ног" украинского военного Александра Будька.

Ранее мы подробнее рассказывали об ироническом шоу бойца "Терен".

Также Галкин раскритиковал "бегство" Пугачевой из России.

война
шоу Холостяк
украинский язык
телевидение
Россия
"Фабрика звезд"

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