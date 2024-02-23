Известный продюсер сбежал из России, потому что считает себя украинцем

Продюсер Армен Оганян. Фото: instagram.com/armen_oganian/

Продюсер Армен Оганян, который был достаточно популярным в России, покинул эту страну и решил никогда не возвращаться. Мужчина считает себя украинцем.

Об этом он рассказал в интервью oboz.ua.

Детские годы Армен Оганян провел в Краматорске

Армен Оганян работал продюсером и сценаристом в культовых украинских и российских проектах "Фабрика звезд", Сomedy Баттл, "Холостяк", "За бузовую", "Танцы" и других.

Он долгое время жил и работал в России, однако скрылся и не собирается возвращаться. Еще в 2014 он начал поддерживать Украину и лично тяжело переживал события на Востоке, ведь свое детство он провел с родителями в Краматорске.

Перед его переездом из страны-агрессора, Оганяна уволили с популярного канала из-за "политических и радикальных высказываний" о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

"За несколько дней до полномасштабного вторжения мы с семьей находились в другой стране. У нас были обратные билеты в Москву на 24 февраля. Когда произошло вторжение, я сказал жене, что мы никуда не возвращаемся. Она меня поддержала. Жена очень любит Украину Еще когда мы жили в Москве, мечтала жить в Киеве. После моего увольнения я стал еще больше постить и рассказывать некоторую информацию каналу, за что ТНТ запретил всем моим коллегам общаться со мной", — рассказал продюсер.

В настоящее время мужчина проживает вместе с семьей в Португалии. Там он организует отдых и тренинги в украинском лагере для временно перемещенных детей.

Армен Оганян заявил, что считает себя украинцем, хотя и родился в Азербайджане, а затем жил в России.

"Я считаю, что язык — это один из главных критериев самоидентификации. Я сейчас идентифицирую себя именно как украинца, именно через язык. Вот, например, у меня почти нет армянской идентификации, потому что я не знаю языка, родители меня не научили, а они являются носителями, но не практиковали, скажем так. И вот поэтому я никак не могу отнести себя к армянам. Я не то что отгораживаюсь, но я — украинец, и мне так кажется, пожалуй, именно через язык" , — сказал продюсер.

В настоящее время Оганян продюсирует проект юмористки Елены Кравец "Дома поговорим" и инклюзивное тревел-шоу "Отвал ног" украинского военного Александра Будька.

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