Колишнього чоловіка Аріани Гранде застали за поцілунками на курорті

Агент з нерухомості Далтон Гомес. Фото: AKG

Колишній чоловік титулованої американської співачки Аріани Гранде зустрічається з акторкою Майкою Монро. Папараці сфотографували закохану парочку в Мексиці.

Про це повідомляє видання Page Six.

Ексчоловік Аріани Гранде будує особисте життя

Далтон Гомес, який працює брокером з нерухомості, та Аріана Гранде офіційно розлучилися лише чотири місяці тому. Хоча не живе разом експарочка вже рік. Останнім часом Далтона стали все частіше бачити разом з акторкою Майкою Монро.

Вони поїхали відпочивати на мексиканський курорт Лос-Кабос. Кого, але папараці вони навряд чи очікували там побачити. Тим не менш, фотографам вдалось зробити знімки Далтона та Майки біля басейну та в готельному комплексі в цілому. Акторка старша за відомого обранця на два роки. Колишньому чоловіку Аріани зараз 28.

Далтон Гомес та Майка Монро. Фото: Page Six

Далтон Гомес та Майка Монро. Фото: Page Six

Шлюб Гомес і Гранде офіційно розірвали 6 жовтня 2023 року. Колишні "полюбовно" домовилися, що Аріана платитиме Далтону одноразову суму, а не аліменти. Також брокер продовжуватиме отримувати цілодобову охорону для забезпечення його безпеки.

Щодо Аріани Гранде, то вона зустрічається з актором Ітаном Слейтером. Він також розлучився з колишньою дружиною. За інформацією таблоїдів, парочка живе разом в Нью-Йорку.

Аріана Гранде та Ітан Слейтер. Фото: People

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