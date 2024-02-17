Бывшего мужа Арианы Гранде застали за поцелуями на курорте

Агент недвижимости Далтон Гомес. Фото: AKG

Бывший муж титулованной американской певицы Арианы Гранде встречается с актрисой Майкой Монро. Папарацци сфотографировали влюбленную парочку в Мексике.

Об этом сообщает издание Page Six.

Экс-муж Арианы Гранде строит личную жизнь

Далтон Гомес, работающий брокером по недвижимости, и Ариана Гранде официально развелись всего четыре месяца назад. Хотя не живет вместе екс-парочка уже год. В последнее время Далтона стали все чаще видеть вместе с актрисой Майкой Монро.

Они уехали отдыхать на мексиканский курорт Лос-Кабос. Кого, но папарацци они вряд ли ожидали увидеть. Тем не менее фотографам удалось сделать снимки Далтона и Майки у бассейна и в гостиничном комплексе в целом. Актриса старше известного избранника на два года. Бывшему мужу Арианы сейчас 28.

Далтон Гомес и Майка Монро. Фото: Page Six

Далтон Гомес и Майка Монро. Фото: Page Six

Брак Гомес и Гранде официально разорвали 6 октября 2023 года. Бывшие "полюбовно" договорились, что Ариана будет платить Далтону единовременную сумму, а не алименты. Также брокер будет продолжать получать круглосуточную охрану для обеспечения безопасности.

Что касается Арианы Гранде, то она встречается с актером Итаном Слейтером. Он также развелся с бывшей супругой. По информации таблоидов, парочка живет вместе в Нью-Йорке.

Ариана Гранде и Итан Слейтер. Фото: People

Напомним, ранее мы писали, что американский актер Хоакин Феникс во второй раз станет отцом. Также мы рассказывали, что светская львица Пэрис Хилтон показала свои самые горячие образы со дня рождения.