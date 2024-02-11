Король Чарльз ІІІ пояснив, чому публічно розповів про свій рак

Король Чарльз ІІІ. Фото: REUTERS

Король Чарльз ІІІ опублікував свою першу заяву після операції. Він натякнув для чого розповів світу про свою онкологію і подякував усім добрим людям.

Про це пише Page Six.

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Король Чарльз ІІІ подякував людям за добрі побажання

Король Великої Британії виступив вперше після оголошення Букінгемського палацу про його хворобу. 5 лютого стало відомо, що в Чарльза ІІІ виявили онкологію на ранній стадії.

Монарх публічно подякував усім, хто надсилав йому добрі побажання.

"Я хотів би висловити свою найщирішу подяку за численні повідомлення підтримки та добрі побажання, які я отримав останніми днями. Усі ті, хто постраждав від раку, знають, що такі добрі думки є найбільшою розрадою та підбадьоренням", — сказав король у заяві.

Також король радіє, що його одкровення допомогло іншим людям хворим на рак. Він натякнув, що рішення висвітлити його хворобу було задля підтримки організацій, які боряться з онкологією в усьому світі.

"Не менш приємно чути, як те, що я поділився своїм власним діагнозом, допомогло громадськості зрозуміти та пролити світло на роботу всіх тих організацій, які підтримують хворих на рак та їхні сім’ї у Великобританії та в усьому світі", — поділився намірами король.

Нагадаємо, що королю Чарльзу видалили пухлину.

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