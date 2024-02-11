Король Чарльз ІІІ объяснил, почему публично рассказал о своем раке

Король Чарльз ІІІ. Фото: REUTERS

Король Чарльз III выступил со своим первым заявлением после операции. Он намекнул для чего рассказал миру о своей онкологии и поблагодарил всех добрых людей.

Об этом пишет Page Six.

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Король Великобритании выступил впервые после объявления Букингемского дворца о его болезни. 5 февраля стало известно, что у Чарльза III обнаружили онкологию на ранней стадии.

Монарх публично поблагодарил всех, кто посылал ему добрые пожелания.

"Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни. Все пострадавшие от рака знают, что такие добрые мысли являются наибольшим утешением и ободрением ", — сказал король в заявлении.

Также король радуется, что его откровение помогло другим людям. Он намекнул, что решение осветить его болезнь было для поддержки организаций, борющихся с онкологией по всему миру.

"Не менее приятно слышать, как то, что я поделился своим собственным диагнозом, помогло общественности понять и пролить свет на работу всех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире", — поделился намерениями король.

Напомним, что королю Чарльзу удалили опухоль.

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