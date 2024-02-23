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Космічна Зендея приголомшила вінтажним вбранням від відомого бренду

23 лютого 2024 08:14
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Космічна Зендея приголомшила вінтажним вбранням від відомого бренду
Акторка Зендея. Фото: instagram.com/saintpaulww/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Акторка Зендея продовжує вражати фанатів космічними образами на прем'єрах "Дюни 2". Вона з'явилась на червоній доріжці у вінтажному костюмі від Givenchy.

Світлини опублікували в instagram.

Зендея у космічному образі презентувала "Дюну" в Сеулі

Акторка Зендея, яка зіграла фріменку Чані в "Дюна 2", вразила футуристичним образом на прем'єрі фільму в Сеулі. Вона обрала для себе вінтажний сірий костюм із осінньо-зимової колекції Alexander McQueen 1999 року для Givenchy.

Космічна Зендея приголомшила вінтажним нарядом від відомого бренду - фото 1
Колекція Alexander McQueen 1999 року для Givenchy. Фото: instagram.com/saintpaulww/

Унікальність цієї моделі в тому, що червоний візерунок, який нагадує материнську плату, світиться у темноті. Стиліст зірки  Лоу Роуч доповнив стриманий образ прозорими чорними колготками та чорними туфлями Christian Louboutin.

Акторка Зендея. Фото: instagram.com/saintpaulww/
Акторка Зендея. Фото: instagram.com/saintpaulww/

Не залишила без уваги Зендея і свою зачіску. Вона розпустила два довгі пасма, які звисали спереду. Це нагадало атмосферу фільмів "Зоряні війни".

Акторка Зендея. Фото: instagram.com/saintpaulww/
Акторка Зендея. Фото: instagram.com/saintpaulww/

Раніше фільм "Дюна 2" отримав свої перші високі оцінки.

Також одна з акторок франшизи осоромилась перед публікою.

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