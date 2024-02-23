Космическая Зендея ошеломила винтажным нарядом от известного бренда
Актриса Зендея продолжает поражать фанатов космическими образами на премьерах "Дюны 2". Она появилась на красной дорожке в винтажном костюме Givenchy.
Фотографии опубликовали в instagram.
Зендея в космическом образе представила "Дюну" в Сеуле
Актриса Зендея, сыгравшая фрименку Чани в "Дюна 2", поразила футуристическим образом на премьере фильма в Сеуле. Она выбрала для себя винтажный серый костюм из осенне-зимней коллекции Alexander McQueen 1999 для Givenchy.
Уникальность этой модели в том, что красный узор, напоминающий материнскую плату, светится в темноте. Стилист звезды Лоу Роуч дополнил сдержанный образ черными прозрачными колготками и черными туфлями Christian Louboutin.
Не обошла вниманием Зендея и свою прическу. Она распустила длинные пряди, которые свисали спереди. Это напомнило атмосферу фильмов "Звездные войны".
Ранее фильм "Дюна 2" получил свои первые высокие оценки.
Также одна из актрис франшизы оконфузилась перед публикой.
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