Космическая Зендея ошеломила винтажным нарядом от известного бренда

Актриса Зендея. Фото: instagram.com/saintpaulww/

Актриса Зендея продолжает поражать фанатов космическими образами на премьерах "Дюны 2". Она появилась на красной дорожке в винтажном костюме Givenchy.

Фотографии опубликовали в instagram.

Зендея в космическом образе представила "Дюну" в Сеуле

Актриса Зендея, сыгравшая фрименку Чани в "Дюна 2", поразила футуристическим образом на премьере фильма в Сеуле. Она выбрала для себя винтажный серый костюм из осенне-зимней коллекции Alexander McQueen 1999 для Givenchy.

Коллекция Alexander McQueen 1999 для Givenchy. Фото: instagram.com/saintpaulww/

Уникальность этой модели в том, что красный узор, напоминающий материнскую плату, светится в темноте. Стилист звезды Лоу Роуч дополнил сдержанный образ черными прозрачными колготками и черными туфлями Christian Louboutin.

Актриса Зендея. Фото: instagram.com/saintpaulww/

Не обошла вниманием Зендея и свою прическу. Она распустила длинные пряди, которые свисали спереди. Это напомнило атмосферу фильмов "Звездные войны".

Актриса Зендея. Фото: instagram.com/saintpaulww/

Ранее фильм "Дюна 2" получил свои первые высокие оценки.

Также одна из актрис франшизы оконфузилась перед публикой.