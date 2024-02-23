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Космическая Зендея ошеломила винтажным нарядом от известного бренда

23 февраля 2024 08:14
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Космическая Зендея ошеломила винтажным нарядом от известного бренда
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/saintpaulww/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Актриса Зендея продолжает поражать фанатов космическими образами на премьерах "Дюны 2". Она появилась на красной дорожке в винтажном костюме Givenchy.

Фотографии опубликовали в instagram.

Зендея в космическом образе представила "Дюну" в Сеуле

Актриса Зендея, сыгравшая фрименку Чани в "Дюна 2", поразила футуристическим образом на премьере фильма в Сеуле. Она выбрала для себя винтажный серый костюм из осенне-зимней коллекции Alexander McQueen 1999 для Givenchy.

Космическая Зендея ошеломила винтажным нарядом от известного бренда - фото 1
Коллекция Alexander McQueen 1999 для Givenchy. Фото: instagram.com/saintpaulww/

Уникальность этой модели в том, что красный узор, напоминающий материнскую плату, светится в темноте. Стилист звезды Лоу Роуч дополнил сдержанный образ черными прозрачными колготками и черными туфлями Christian Louboutin.

Актриса Зендея. Фото: instagram.com/saintpaulww/
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/saintpaulww/

Не обошла вниманием Зендея и свою прическу. Она распустила  длинные пряди, которые свисали спереди. Это напомнило атмосферу фильмов "Звездные войны".

Актриса Зендея. Фото: instagram.com/saintpaulww/
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/saintpaulww/

Ранее фильм "Дюна 2" получил свои первые высокие оценки.

Также одна из актрис франшизы оконфузилась перед публикой.

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