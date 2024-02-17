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Ксенія Мішина розповіла про вчителя, який розбещував її у 6 класі

17 лютого 2024 13:11
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ксенія Мішина розповіла про вчителя, який розбещував її у 6 класі
Акторка Ксенія Мішина в стендапі STAND UP Battle Club. Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська акторка Ксенія Мішина зізналась, що в школі її розбещував вчитель. Він показував дівчатам порнографію і роздягав у кабінеті.

Про це вона розповіла в стендапі STAND UP Battle Club

Ксенію Мішину роздягав вчитель у 6 класі

34-річна акторка Ксенія Мішина, яка відома роллю в серіалі "Кріпосна", поділилась драматичною історією зі свого дитинства. Вона розповіла про вчителя, який користувався довірою дітей.

Коли Мішина була в 6 класі, в неї викладав вчитель з валеології. Він звільняв дівчат з уроків, запрошував у свій кабінет і проводив "огляд" — школярки роздягались до трусів і він розглядав їх. Також він роздивлявся тіло дітей і під спідньою білизною зі словами "все добре, розвивайся".

Реакція на історію Мішиної. Фото: стоп-кадр стендапу STAND UP Battle Club. Фото: стоп-кадр
Реакція на історію Мішиної. Фото: стоп-кадр стендапу STAND UP Battle Club

Акторка розповіла, що тоді вона не розуміла, що коїться. Для неї та її однокласниць це було в межах норми, вони не відчували в цьому якогось порушення. Зірка описує вчителя, як дуже добру людину.

"Але ми всі його дуже дуже любили, тому що він звільняв від уроків. Ми могли кудись там з ним ходити, іноді він запрошував нас додому. І ми 10 дівчат підемо до нього, і пам‘ятаю, в нього був комп‘ютер. У нас ще не було. І ми подивились, а там диск і ми запитали, що це за диск. Там дівчина гола була і він нам його поставив. Ми всі подивились", — розповіла артистка.

Цей вчитель вмикав і показував дітям порнографію. За словами акторки, чоловік ніколи не домагався до дівчат. Тоді вона сприймала таку ситуацію нормальною. 

Мішина зазначила, що цей чоловік начебто досі працює вчителем у школі в Севастополі.

Раніше ми розповідали, чому українців обурили фотографії Мішиної.

Також акторка зізналась, який український серіал вважає найкращим.

Ксенія Мішина
педофіли
українські зірки
акторка
дитинство
школа

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