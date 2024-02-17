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Ксения Мишина рассказала об учителе, который развращал ее в 6 классе

17 февраля 2024 13:11
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Ксения Мишина рассказала об учителе, который развращал ее в 6 классе
Актриса Ксения Мишина в стендапе STAND UP Battle Club. Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская актриса Ксения Мишина призналась, что в школе ее развращал учитель. Он показывал девушкам порнографию и раздевал в кабинете.

Об этом она рассказала в стендапе STAND UP Battle Club.

Ксению Мишину раздевал учитель в 6 классе

34-летняя актриса Ксения Мишина, известная ролью в сериале "Крепосна", рассказала драматическую историю со своего детства. Она поведала об учителе, который пользовался доверием детей.

Когда Мишина была в 6 классе, у нее преподавал учитель по валеологии. Он освобождал девушек от уроков, приглашал в свой кабинет и проводил "осмотр" — школьницы раздевались до трусов и он рассматривал их. Также он рассматривал тело детей и под нижним бельем со словами "все хорошо, развивайся".

Реакция на историю Мишиной. Фото: стоп-кадр стендапа STAND UP Battle Club. Фото: стоп-кадр
Реакция на историю Мишиной. Фото: стоп-кадр стендапа STAND UP Battle Club

Актриса рассказала, что тогда она не понимала, что происходит. Для нее и ее одноклассниц это было в пределах нормы, они не чувствовали в этом какого-либо нарушения. Звезда описывает учителя как очень хорошего человека.

"Но мы все его очень любили, потому что он освобождал от уроков. Мы могли куда-то там с ним ходить, иногда он приглашал нас домой. И мы 10 девушек пойдем к нему, и помню, у него был компьютер. У нас еще не было. И мы посмотрели, а там диск и мы спросили, что это за диск. Там девушка голая была и он нам его поставил. Мы все посмотрели", — рассказала артистка.

Этот учитель включал и показывал детям порнографию. По словам актрисы, мужчина никогда не домагался девушек. Тогда она воспринимала подобную ситуацию нормальной.

Мишина отметила, что этот мужчина вроде бы до сих пор работает учителем в школе в Севастополе.

Раньше мы рассказывали, почему украинцев возмутили фотографии Мишиной.

Также актриса призналась, какой украинский сериал считает лучшим.

Ксения Мишина
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актриса
детство
школа

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