Українські селебреті відвідали прем‘єру серіалу "Перевізниця" — коментарі

Серіал "Перевізниця". Фото: instagram.com/stbua/

Відомі українці завітали на прем'єру серіалу "Перевізниця" в київському кінотеатрі "Жовтень". Вони поділилися своїми думками щодо нового проєкту телеканалу СТБ.

Редакція Новини.LIVE зібрала коментарі зірок.

"Перевізниця" вразила українських знаменитостей

15 лютого відбулась прем'єра українського серіалу "Перевізниця" в кінотеатрі "Жовтень". Зірки відвідали перегляд і поділились своїми враженнями. На подію завітали українські блогери, відомі телеведучі Надія Матвеєва і Анатолій Анатоліч, а також популярні актори, серед яких була і Ксенія Мішина.

"Вчора ми піднялись ще на одну сходинку назустріч гідному кінематографічному майбутньому нашої країни. І сподіваюсь, що вже через деякий час я не буду чути: "Ксенія, можна з вами сфоткатися, бо моя бабуся переглянула з вами всі серіали", — написала зірка.

Також зірка вірить, що такі кінопроєкти наближають нас до майбутнього, в якому українці будуть купувати квитки саме на українські фільми. Мішина вважає, що культура повинна дихати навіть в важкі часи.

TikTok блогерка та учасниця 11-го сезону "Майстер Шеф" Даша Євтух також завітала на прем'єру. Її дуже вразив серіал і вона вважає, що дуже важливо знімати кіно про українські реалії.

"Дуже сильний серіал. Зачіпає з першої хвилини. Він про наше сьогодення, про події які відбуваються з 24 лютого 2022 р. Він про історії людей, про життя, про біль, про допомогу. В фільмі показується як важливо бути разом, підтримувати, навіть якщо ви один з одним не знайомі, але ми є одним народом", — написала дівчина.

Популярна телеведуча Надія Матвеєва вважає, що важливо зберігати спогади і нагадувати світу, що проживають українці. На її думку, цей серіал зможе виконати таку функцію.

"Перевізниця" — історія психологині, яка с початком війни обрала для себе нову долю — перевозити людей, допомагати, чим може. Цю розповідь про Україну побачать у багатьох країнах світу. Лідія нагадала мені героїнь проекту "Позивний Надія", ведучою якого я була. Історії жінок, життя яких змінила війна. Сльози, біль, відчай... Віра, підтримка, впевненість! Дякую всім причетним до створення серіалу", — написала зірка.

Що відомо про серіал "Перевізниця"

Серіал "Перевізниця" створений Starlight Media у партнерстві з найстарішою кінокомпанією світу Gaumont, європейськими партнерами-мовниками з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швейцарії.

Головна героїня — терапевтка Лідія, яка після початку повномасштабної російсько-української війни жінка сідає за кермо, щоб перевозити українців із гарячих точок у безпечні місця.

Серіал складається з 10 серій, кожна з яких присвячена окремій історії пасажирів Лідії. Допомагаючи іншим, героїня також вирішує власні проблеми і намагається примиритися з близькими.

"Перевізницю" покажуть не лише Україні, а й закордоном. Серіал одночасно транслюватимуть до роковин повномасштабного вторгнення декілька найбільших європейських мовників — ZDFneo (Німеччина), France Télévisions (Франція), SRF (Швейцарія), SVT (Швеція), DR (Данія), YLE (Фінляндія), NRK TV (Норвегія), RÚV (Ісландія) та NHK (Японія).

"Для всього світу він стане нагадуванням: те, що ви не чуєте так часто про події в Україні, не означає, що агресія проти нашого народу припинилась. Люди втомилися від новин про війну, і це зрозуміло. Проте Україна все ще потребує підтримки. Ми відчуваємо її з боку міжнародної спільноти, але ця підтримка не така сильна, як раніше. Тому ми вирішили випустити серіал саме зараз, у болючу для нас дату. Ми хочемо, щоб увесь світ пам’ятав, що ми тут, ми боремося. І ми боремося не лише за себе",— розповів автор та шоуранер серіалу Євген Тунік.

Прем'єра для українців відбудеться 25 лютого на телеканалі СТБ о 18:00.

Раніше український телеканал розповів про створення серіалу про героїв війни.

Також фільм "20 днів у Маріуполі" виграв престижну американську нагороду.