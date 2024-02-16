Украинские селебрити посетили премьеру сериала "Перевозница" — комментарии

Сериал "Перевозчица". Фото: instagram.com/stbua/

Известные украинцы посетили премьеру сериала "Перевозница" в киевском кинотеатре "Жовтень". Они поделились своим мнением о новом проекте телеканала СТБ.

Редакция Новости.LIVE собрала комментарии звезд.

"Перевозница" поразила украинских знаменитостей

15 февраля состоялась премьера украинского сериала "Перевозница" в кинотеатре "Жовтень". Звезды посетили просмотр и поделились своими впечатлениями. На событие прийшли украинские блогеры, известные телеведущие Надежда Матвеева и Анатолий Анатолич, а также популярные актеры, среди которых была и Ксения Мишина.

"Вчера мы поднялись еще на одну ступеньку навстречу достойному кинематографическому будущему нашей страны. И надеюсь, что уже через некоторое время я не буду слышать: "Ксения, можно с вами сфоткаться, потому что моя бабушка пересмотрела с вами все сериалы", — написала звезда.

Также звезда верит, что такие кинопроекты приближают нас к будущему, где украинцы будут покупать билеты на украинские фильмы. Мишина считает, что культура должна дышать даже в трудные времена.

TikTok блогер и участница 11-го сезона "Мастер Шеф" Даша Евтух также посетила премьеру. Ее поразил сериал и она считает, что очень важно снимать кино об украинских реалиях.

"Очень сильный сериал. Затрагивает с первой минуты. Он о нашем сегодняшнем дне, о событиях, которые происходят с 24 февраля 2022 года. Он об истории людей, о жизни, о боли, о помощи. В фильме показывается как важно быть вместе, поддерживать, даже если вы друг с другом не знакомы, но мы являемся одним народом", — написала девушка.

Популярная телеведущая Надежда Матвеева считает, что важно хранить воспоминания и напоминать миру, что проживают украинцы. По ее мнению этот сериал сможет выполнить такую функцию.

"Перевозница" — история о психологине, которая с началом войны избрала для себя новую судьбу — перевозить людей, помогать чем может. Этот рассказ об Украине увидят во многих странах мира. Лидия напомнила мне героинь проекта "Позывная Надежда", ведущей которого я была. Истории женщин, жизнь которых сменила война. Слезы, боль, отчаяние... Вера, поддержка, уверенность! Благодарю всех причастных к созданию сериала", — написала звезда.

Что известно о сериале "Перевозница"

Сериал "Перевозница" создан Starlight Media в партнерстве со старейшей кинокомпанией мира Gaumont, европейскими партнерами-вещателями из Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швейцарии.

Главная героиня — терапевт Лидия, которая после начала полномасштабной русско-украинской войны женщина садится за руль, чтобы перевозить украинцев с горячих точек в безопасные места.

Сериал состоит из 10 серий, каждая из которых посвящена отдельной истории пассажиров Лидии. Помогая другим, героиня тоже решает собственные проблемы и пытается примириться с близкими.

"Перевозницу" покажут не только в Украине, но и за границей. Сериал одновременно будут транслировать к годовщине полномасштабного вторжения несколько крупнейших европейских вещателей — ZDFneo (Германия), France Télévisions (Франция), SRF (Швейцария), SVT (Швеция), DR (Дания), YLE (Финляндия), NRK TV (Нор) (Исландия) и NHK (Япония).

"Для всего мира он станет напоминанием: то, что вы не слышите так часто о событиях в Украине, не означает, что агрессия против нашего народа прекратилась. Люди устали от новостей о войне, и это понятно. Однако Украина все еще нуждается в поддержке. Мы чувствуем ее со стороны международного сообщества, но эта поддержка не так сильна, как раньше, поэтому мы решили выпустить сериал именно сейчас, в больную для нас дату, мы хотим, чтобы весь мир помнил, что мы здесь, мы боремся. боремся не только за себя", — рассказал автор и шоуранер сериала Евгений Туник.

Премьера для украинцев состоится 25 февраля на телеканале СТБ в 18:00.

Ранее украинский телеканал рассказал о создании сериала о героях войны.

Также фильм "20 дней в Мариуполе" выиграл престижную американскую награду.