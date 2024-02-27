Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Лондонський маєток Фредді Мерк'юрі виставили на продаж — яка ціна arrow

Лондонський маєток Фредді Мерк'юрі виставили на продаж — яка ціна

27 лютого 2024 23:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Лондонський маєток Фредді Мерк'юрі виставили на продаж — яка ціна
Співак Фредді Мерк'юрі. Фото: instagram.com/freddiemercury/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Будинок Фредді Мерк'юрі виставили на продаж. Його може придбати кожен охочий за 30 мільйонів фунтів стерлінгів. 

Про це повідомляє Еxpress.

Маєток легендарного Фредді Мерк'юрі виставили на продаж

Фронтмен гурту Queen Фредді Мерк'юрі купив свій розкішний лондонський маєток Garden Lodge за 500 000 фунтів стерлінгів у 1985 році. Він жив у цьому будинку аж до своєї смерті.

Після смерті легендарного артиста дім дістався колишній коханій і подрузі всього його життя Мері Остін. Фанати облюбували це місце і залишили сотні надписів на воротах будинку. 

Минуло три десятиліття і Остін вирішила продати маєток. Причиною стало те, що діти жінки виросли і живуть в іншому місті.

"Насправді це був мій будинок тільки номінально. Я працювала над будинком разом із ним і для нього. Будинок завжди належатиме йому. Це була мрія Фредді, це було його бачення", — повідомила Мері Остін журналістам.

Фанати Мерк'юрі дуже засмучені цієї новиною, адже звикли час від часу приїзджати до Лондоні і віддавати данину повагу своєму кумиру. 

"Усе, що я можу сказати, це те, що я радий, що поїхав до Англії у вересні минулого року. Продаж Garden Lodge — сумна і болюча новина для мене. Тому що могили Фредді немає. Куди нам іти", — написав один з прихильників співака у мережі.

Нещодавно був проведений аукціон речей з цього будинку — вдалось отримати коштів на суму більш ніж 40 мільйонів фунтів.

Раніше від природнього лиха постраждав шикарний маєток актора Джорджа Клуні.

Також Міладзе продає віллу в Криму — що сталося.

гроші
музика
закордонні зірки
продаж
будинок
Queen

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Актуальне по темі