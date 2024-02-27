Лондонський маєток Фредді Мерк'юрі виставили на продаж — яка ціна

Співак Фредді Мерк'юрі. Фото: instagram.com/freddiemercury/

Будинок Фредді Мерк'юрі виставили на продаж. Його може придбати кожен охочий за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Еxpress.

Маєток легендарного Фредді Мерк'юрі виставили на продаж

Фронтмен гурту Queen Фредді Мерк'юрі купив свій розкішний лондонський маєток Garden Lodge за 500 000 фунтів стерлінгів у 1985 році. Він жив у цьому будинку аж до своєї смерті.

Після смерті легендарного артиста дім дістався колишній коханій і подрузі всього його життя Мері Остін. Фанати облюбували це місце і залишили сотні надписів на воротах будинку.

Минуло три десятиліття і Остін вирішила продати маєток. Причиною стало те, що діти жінки виросли і живуть в іншому місті.

"Насправді це був мій будинок тільки номінально. Я працювала над будинком разом із ним і для нього. Будинок завжди належатиме йому. Це була мрія Фредді, це було його бачення", — повідомила Мері Остін журналістам.

Фанати Мерк'юрі дуже засмучені цієї новиною, адже звикли час від часу приїзджати до Лондоні і віддавати данину повагу своєму кумиру.

"Усе, що я можу сказати, це те, що я радий, що поїхав до Англії у вересні минулого року. Продаж Garden Lodge — сумна і болюча новина для мене. Тому що могили Фредді немає. Куди нам іти", — написав один з прихильників співака у мережі.

Нещодавно був проведений аукціон речей з цього будинку — вдалось отримати коштів на суму більш ніж 40 мільйонів фунтів.

Раніше від природнього лиха постраждав шикарний маєток актора Джорджа Клуні.

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