Лондонский особняк Фредди Меркьюри выставили на продажу — какая цена

Певец Фредди Меркьюри. Фото: instagram.com/freddiemercury/

Дом Фредди Меркьюри выставили на продажу. Его может приобрести каждый желающий за 30 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Еxpress.

Имение легендарного Фредди Меркьюри выставили на продажу

Фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри купил свое роскошное лондонское поместье Garden Lodge за 500 000 фунтов стерлингов в 1985 году. Он жил в этом доме вплоть до своей смерти.

После смерти легендарного артиста дом достался бывшей любимой и подруге всей его жизни Мэри Остин. Фанаты облюбовали это место и оставили сотни надписей на воротах дома.

Прошло три десятилетия и Остин решила продать имение. Причиной послужило то, что дети женщины выросли и живут в другом городе.

"На самом деле это был мой дом только номинально. Я работала над домом вместе с ним и для него. Дом всегда будет принадлежать ему. Это была мечта Фредди, это было его видение", — сообщила Мэри Остин журналистам.

Фанаты Меркьюри очень расстроены этой новостью, ведь привыкли время от времени приезжать в Лондон и отдавать дань уважения своему кумиру.

"Все, что я могу сказать, это то, что я рад, что уехал в Англию в сентябре прошлого года. Продажа Garden Lodge — грустная и болезненная новость для меня. Потому что могилы Фредди нет. Куда нам идти" , — написал один из поклонников певца в сети.

Недавно был проведен аукцион вещей из этого дома — удалось получить средств на сумму более 40 миллионов фунтов.

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