Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Макс Барських випустив спокусливий трек "SLAY" arrow

Макс Барських випустив спокусливий трек "SLAY"

16 лютого 2024 13:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Макс Барських випустив спокусливий трек "SLAY"
Співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український співак Макс Барських випустив нову пісню "SLAY". Він здобув популярність своїми романтичними треками, проте ця новинка не схожа на попередню творчість.

Співак розповів про це в instagram.

Макс Барських зазвучав по-новому в пісні "SLAY"

Співак Макс Барських випустив новий трек "SLAY". Цей музичний твір не схожий на попередню творчість артиста. Зазвичай, він вибирав романтичну тематику, ця ж пісня присвячена свободі і бунтарству. 

Барських закликає приймати себе і не думати про суспільну думку. Він у прямому сенсі сяє в кліпі і радить так робити кожному.

Кліп артиста знятий на найбільшого концерті від початку повномасштабного вторгнення, який відбувся у столичному Палаці спорту 1 грудня минулого року. Тоді Барських і презентував пісню, а фанати віддано чекали її офіційного виходу більше двох місяців.

Українці хочуть чути ще більше таких пісень, як "SLAY"

У коментарях під піснею, прихильники співака виразили свою думку. Більшості дуже сподобався новий стиль артиста.

"Дуже гарячий трек".

"Нарешті. Стільки сидів, ждав, ждав"

"Нарешті дочекались цей скарб"

"Найдовгоочікуваніша дитина"

"Мій звіт: прослухала сьогодні Slay 125 раз. Єдиний недолік цієї пісні — те, що вона коротка"

Коментарі під дописом. Фото:
Коментарі під дописом. Фото: instagram.com/max_barskih/

Раніше Макс Барських зізнався, чому боїться йти на війну і захищати Україну.

Також він розповів, що переживав на початку повномасштабного вторгнення.

музика
артисти
Макс Барських
співак
українські зірки
пісня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі