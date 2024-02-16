Макс Барських випустив спокусливий трек "SLAY"

Співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/

Український співак Макс Барських випустив нову пісню "SLAY". Він здобув популярність своїми романтичними треками, проте ця новинка не схожа на попередню творчість.

Співак розповів про це в instagram.

Макс Барських зазвучав по-новому в пісні "SLAY"

Співак Макс Барських випустив новий трек "SLAY". Цей музичний твір не схожий на попередню творчість артиста. Зазвичай, він вибирав романтичну тематику, ця ж пісня присвячена свободі і бунтарству.

Барських закликає приймати себе і не думати про суспільну думку. Він у прямому сенсі сяє в кліпі і радить так робити кожному.

Кліп артиста знятий на найбільшого концерті від початку повномасштабного вторгнення, який відбувся у столичному Палаці спорту 1 грудня минулого року. Тоді Барських і презентував пісню, а фанати віддано чекали її офіційного виходу більше двох місяців.

Українці хочуть чути ще більше таких пісень, як "SLAY"

У коментарях під піснею, прихильники співака виразили свою думку. Більшості дуже сподобався новий стиль артиста.

"Дуже гарячий трек".

"Нарешті. Стільки сидів, ждав, ждав"

"Нарешті дочекались цей скарб"

"Найдовгоочікуваніша дитина"

"Мій звіт: прослухала сьогодні Slay 125 раз. Єдиний недолік цієї пісні — те, що вона коротка"

Коментарі під дописом. Фото: instagram.com/max_barskih/

Раніше Макс Барських зізнався, чому боїться йти на війну і захищати Україну.

Також він розповів, що переживав на початку повномасштабного вторгнення.