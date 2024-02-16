Макс Барських випустив спокусливий трек "SLAY"
Український співак Макс Барських випустив нову пісню "SLAY". Він здобув популярність своїми романтичними треками, проте ця новинка не схожа на попередню творчість.
Співак розповів про це в instagram.
Макс Барських зазвучав по-новому в пісні "SLAY"
Співак Макс Барських випустив новий трек "SLAY". Цей музичний твір не схожий на попередню творчість артиста. Зазвичай, він вибирав романтичну тематику, ця ж пісня присвячена свободі і бунтарству.
Барських закликає приймати себе і не думати про суспільну думку. Він у прямому сенсі сяє в кліпі і радить так робити кожному.
Кліп артиста знятий на найбільшого концерті від початку повномасштабного вторгнення, який відбувся у столичному Палаці спорту 1 грудня минулого року. Тоді Барських і презентував пісню, а фанати віддано чекали її офіційного виходу більше двох місяців.
Українці хочуть чути ще більше таких пісень, як "SLAY"
У коментарях під піснею, прихильники співака виразили свою думку. Більшості дуже сподобався новий стиль артиста.
"Дуже гарячий трек".
"Нарешті. Стільки сидів, ждав, ждав"
"Нарешті дочекались цей скарб"
"Найдовгоочікуваніша дитина"
"Мій звіт: прослухала сьогодні Slay 125 раз. Єдиний недолік цієї пісні — те, що вона коротка"
Раніше Макс Барських зізнався, чому боїться йти на війну і захищати Україну.
Також він розповів, що переживав на початку повномасштабного вторгнення.
Читайте Новини.LIVE!