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Макс Барских выпустил соблазнительный трек "SLAY"

16 февраля 2024 13:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Макс Барских выпустил соблазнительный трек "SLAY"
Певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский певец Макс Барских выпустил новую песню SLAY. Он получил популярность благодаря романтическим трекам, однако эта новинка не похожа на предыдущее творчество.

Певец рассказал об этом в instagram.

Макс Барских зазвучал по-новому в песне "SLAY"

Певец Макс Барских выпустил новый трек "SLAY". Это музыкальное произведение не похоже на предыдущее творчество артиста. Обычно он выбирал романтическую тематику, эта же песня посвящена свободе и бунтарству.

Барских призывает принимать себя и не думать об общественном мнении. Он в прямом смысле сияет в клипе и советует так поступать каждому.

Клип артиста снят на его самом большом концерте с начала полномасштабного вторжения, который состоялся в столичном Дворце Спорта 1 декабря 2023 года. Тогда Барских и презентовал песню, а фанаты преданно ждали ее официального выхода больше двух месяцев.

Украинцы хотят слышать еще больше таких песен, как "SLAY"

В комментариях под песней поклонники певца выразили свое мнение. Большинству очень понравился новый стиль артиста.

"Очень горячий трек".

"Наконец. Столько сидел, ждал, ждал"

"Наконец-то дождались это сокровище"

"Самый долгожданный ребенок"

"Мой отчет: прослушала сегодня Slay 125 раз. Единственный недостаток этой песни — то, что она коротка"

Комментарии под сообщением. Фото:
Комментарии под сообщением. Фото: instagram.com/max_barskih/

Ранее Макс Барских признался, почему боится идти на войну и защищать Украину.

Также он рассказал, что переживал в начале полномасштабного вторжения.

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