Макс Барских выпустил соблазнительный трек "SLAY"
Украинский певец Макс Барских выпустил новую песню SLAY. Он получил популярность благодаря романтическим трекам, однако эта новинка не похожа на предыдущее творчество.
Певец рассказал об этом в instagram.
Макс Барских зазвучал по-новому в песне "SLAY"
Певец Макс Барских выпустил новый трек "SLAY". Это музыкальное произведение не похоже на предыдущее творчество артиста. Обычно он выбирал романтическую тематику, эта же песня посвящена свободе и бунтарству.
Барских призывает принимать себя и не думать об общественном мнении. Он в прямом смысле сияет в клипе и советует так поступать каждому.
Клип артиста снят на его самом большом концерте с начала полномасштабного вторжения, который состоялся в столичном Дворце Спорта 1 декабря 2023 года. Тогда Барских и презентовал песню, а фанаты преданно ждали ее официального выхода больше двух месяцев.
Украинцы хотят слышать еще больше таких песен, как "SLAY"
В комментариях под песней поклонники певца выразили свое мнение. Большинству очень понравился новый стиль артиста.
"Очень горячий трек".
"Наконец. Столько сидел, ждал, ждал"
"Наконец-то дождались это сокровище"
"Самый долгожданный ребенок"
"Мой отчет: прослушала сегодня Slay 125 раз. Единственный недостаток этой песни — то, что она коротка"
Ранее Макс Барских признался, почему боится идти на войну и защищать Украину.
Также он рассказал, что переживал в начале полномасштабного вторжения.
Читайте Новини.LIVE!