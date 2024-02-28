Маловідомий український співак здивував неймовірною схожістю з Олегом Винником

Співак Андрій Кравченко. Фото: instagram.com/andrii_kravch

Український співак Андрій Кравченко випустив пісню, яка спантеличила українців. Голос співака як дві краплі води схожий на голос Олега Винника, а також манера виконання і навіть зовнішність.

Кліп співак опублікував на своєму YouTube-каналі.

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Співак Андрій Кравченко і раніше випускав пісні у стилі Олега Винника — про любов до жінок, зі схожим настроєм і виконанням.

Проте в останній пісні голос співака неможливо відрізнити від голосу улюбленця "вовчиць", який зараз проживає у Німеччині.

Зовнішність, образ і подача співаків також схожі.

Але є одна суттєва різниця: в Андрія Кравченка немає довгого золотистого волосся, як у Винника.

Скриншот з кліпа "Мадонна" співака Андрія Кравченка

Скриншот з кліпа "Вовчиця" співака Олега Винника

У новому кліпі на пісню "Мадонна", в якій співак звеличує жінок, знялася дружина Григорія Решетніка Христина, яка і постала в образі Мадонни.

Окрім неї в кадрі позує танцівниця Ілона Гвоздьова та ексдружина Узелкова Марина Боржемська.

А на фотографіях, серед яких співає Кравченко у кліпі, зображені інші відомі жінки українського шоубізнесу.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Оля Полякова зізналася, як її підставив Олег Винник. А ще в мережу "злили" свіже фото співака.