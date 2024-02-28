Маловідомий український співак здивував неймовірною схожістю з Олегом Винником
Український співак Андрій Кравченко випустив пісню, яка спантеличила українців. Голос співака як дві краплі води схожий на голос Олега Винника, а також манера виконання і навіть зовнішність.
Кліп співак опублікував на своєму YouTube-каналі.
Заспівав про жінок
Співак Андрій Кравченко і раніше випускав пісні у стилі Олега Винника — про любов до жінок, зі схожим настроєм і виконанням.
Проте в останній пісні голос співака неможливо відрізнити від голосу улюбленця "вовчиць", який зараз проживає у Німеччині.
Зовнішність, образ і подача співаків також схожі.
Але є одна суттєва різниця: в Андрія Кравченка немає довгого золотистого волосся, як у Винника.
У новому кліпі на пісню "Мадонна", в якій співак звеличує жінок, знялася дружина Григорія Решетніка Христина, яка і постала в образі Мадонни.
Окрім неї в кадрі позує танцівниця Ілона Гвоздьова та ексдружина Узелкова Марина Боржемська.
А на фотографіях, серед яких співає Кравченко у кліпі, зображені інші відомі жінки українського шоубізнесу.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Оля Полякова зізналася, як її підставив Олег Винник. А ще в мережу "злили" свіже фото співака.
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