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Малоизвестный украинский певец удивил невероятной схожестью с Олегом Винником

28 февраля 2024 11:15
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Малоизвестный украинский певец удивил невероятной схожестью с Олегом Винником
Певец Андрей Кравченко. Фото: instagram.com/andrii_kravch
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Украинский певец Андрей Кравченко выпустил песню, которая озадачила украинцев. Голос певца как две капли воды похож на голос Олега Винника, а также манера исполнения и даже внешность.

Клип певец опубликовал на своем YouTube-канале.

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Певец Андрей Кравченко и раньше выпускал песни в стиле Олега Винника — о любви к женщинам, с похожим настроением и исполнением.

Однако в последней песне голос певца невозможно отличить от голоса любимца "волчиц", проживающего сейчас в Германии.

 

Облик, образ и подача певцов также схожи.

Но есть одна существенная разница: у Андрея Кравченко нет длинных золотистых волос, как у Винника.

 

Малоизвестный украинский певец удивил невероятной схожестью с Олегом Винником - фото 1
Скриншот из клипа "Мадонна" певца Андрея Кравченко
Малоизвестный украинский певец удивил невероятной схожестью с Олегом Винником - фото 2
Скриншот из клипа "Волчица" певца Олега Винника

В новом клипе на песню "Мадонна", в которой певец превозносит женщин, снялась жена Григория Решетника Кристина, которая и предстала в образе Мадонны.

Кроме нее в кадре позирует танцовщица Илона Гвоздева и экс-жена Узелкова Марина Боржемская.

А на фотографиях, среди которых поет Кравченко в клипе, изображены другие известные женщины украинского шоу-бизнеса.

Напомним, недавно мы рассказывали, что Оля Полякова призналась, как подставил ее Олег Винник. А еще в сеть "слили" свежее фото певца.

Олег Винник
украинские звезды
песня
плагиат

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