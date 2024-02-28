Малоизвестный украинский певец удивил невероятной схожестью с Олегом Винником

Певец Андрей Кравченко. Фото: instagram.com/andrii_kravch

Украинский певец Андрей Кравченко выпустил песню, которая озадачила украинцев. Голос певца как две капли воды похож на голос Олега Винника, а также манера исполнения и даже внешность.

Клип певец опубликовал на своем YouTube-канале.

Читайте также:

Поет о женщинах

Певец Андрей Кравченко и раньше выпускал песни в стиле Олега Винника — о любви к женщинам, с похожим настроением и исполнением.

Однако в последней песне голос певца невозможно отличить от голоса любимца "волчиц", проживающего сейчас в Германии.

Облик, образ и подача певцов также схожи.

Но есть одна существенная разница: у Андрея Кравченко нет длинных золотистых волос, как у Винника.

Скриншот из клипа "Мадонна" певца Андрея Кравченко

Скриншот из клипа "Волчица" певца Олега Винника

В новом клипе на песню "Мадонна", в которой певец превозносит женщин, снялась жена Григория Решетника Кристина, которая и предстала в образе Мадонны.

Кроме нее в кадре позирует танцовщица Илона Гвоздева и экс-жена Узелкова Марина Боржемская.

А на фотографиях, среди которых поет Кравченко в клипе, изображены другие известные женщины украинского шоу-бизнеса.

Напомним, недавно мы рассказывали, что Оля Полякова призналась, как подставил ее Олег Винник. А еще в сеть "слили" свежее фото певца.