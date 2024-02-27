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Оля Полякова зізналася, як її підставив Олег Винник

27 лютого 2024 11:51
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Оля Полякова зізналася, як її підставив Олег Винник
Співачка Оля Полякова з Олегом Винником. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Оля Полякова зізналася, що ображена на свого колегу Олега Винника. Артисти до повномасштабного вторгнення записали спільний трек "Длинноногое счастье".

Про це Полякова зізналася ресурсу Times of Ukraine.

Оля Полякова зізналася, чому не подасть руки Олегу Виннику

Спільна композиція стала причиною конфлікту. За словами Полякової, Винник "кинув" її на кругленьку суму. Перед повномасштабним вторгнення зірки планували дуетний кліп на спільну пісню. Полякова проспонсорувала промо релізу. За інформацією ЗМІ, вартість реклами була 150 тисяч євро. Олег Винник в результаті виїхав до Німеччини і досі залишається там.

 

Співачка Оля Полякова розповіла про конфлікт з Олегом Винником. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/
Співачка Оля Полякова розповіла про конфлікт з Олегом Винником. Фото: Times of Ukraine

"Я б не потисла руки Олегу Виннику. Не тому, що він втік чи не втік. Це, знаєте, діло кожного. Хоча, таке собі діло. А тому, що він мене підставив. У нас з Олегом був спільний трек — "Длинноногое счастье". Це те, що в мене згодом перетворилося в "Чарівні очі", уже мою сольну пісню. Але перед війною ми зробили дуже дуже крутезне відео, на яке нам під рекламу дуже велика компанія виділила кошти. І ми зняли дуже дороге красиве відео. І коли це все сталося, і треба було якось перероблювати це все — Олег зник. І я сама за ті кошти вже два роки розбираюся з тією компанією. Тому тобі, Олеже, я б руки не подала", — сказала артистка.

Олег Винник після повномасштабного вторгнення оселився в Берліні, Німеччина, та припинив з'являтися на публіці.

Нагадаємо, донька Полякової показала нового обранця.

Раніше Оля Полякова зізналася, яким був її перший день війни.

скандал
Оля Полякова
Олег Винник
українські зірки

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