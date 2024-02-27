Оля Полякова призналась, как ее подставил Олег Винник

Певица Оля Полякова с Олегом Винником. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/

Певица Оля Полякова призналась, что обижена на коллегу Олега Винника. Артисты до полномасштабного вторжения записали общий трек "Длинноногое счастье".

Об этом Полякова призналась ресурсу Times of Ukraine.

Оля Полякова призналась, почему не подаст руки Олегу Виннику

Совместная композиция стала причиной конфликта. По словам Поляковой, Винник "кинул" ее на кругленькую сумму. Перед полномасштабным вторжением звезды планировали дуэтный клип на совместную песню. Полякова проспонсировала промо релиза. По информации СМИ, стоимость рекламы составила 150 тысяч евро. Олег Винник в результате уехал в Германию и до сих пор остается там.

Певица Оля Полякова рассказала о конфликте с Олегом Винником. Фото: Times of Ukraine

"Я бы не пожала руки Олегу Виннику. Не потому, что он сбежал или не сбежал. Это, знаете, дело каждого. Хотя, такое себе дело. А потому, что он меня подставил. У нас с Олегом был общий трек — "Длинноногое счастье". Это то, что у меня впоследствии превратилось в "Чарівні очі", уже мою сольную песню. Но перед войной мы сделали очень, очень крутое видео, на которое нам под рекламу очень большая компания выделила средства. И мы сняли очень дорогое красивое видео. И когда это все произошло и надо было как-то переделывать это все — Олег исчез. И я сама за эти средства уже два года разбираюсь с той компанией. Поэтому тебе, Олег, я бы руки не подала", — сказала артистка.

Олег Винник после полномасштабного вторжения поселился в Берлине, Германия и перестал появляться на публике.

Напомним, дочь Поляковой показала нового избранника.

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